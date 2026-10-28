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Ανησυχείτε για την αυξανόμενη πιθανότητα μια τεχνητή νοημοσύνηνα στραφεί εναντίον μας και να μας εξοντώσει όλους;

Είναι μια θλιβερή σκέψη, αλλά ένας κορυφαίος ειδικός στην ασφάλεια της ΑΙ βλέπει τη θετική πλευρά: η ανησυχία του ότι η τεχνολογία θα επιφέρει τη μαζική εξαφάνιση της ανθρωπότητας την επόμενη δεκαετία τον οδήγησε να σταματήσει να αποταμιεύει για τη σύνταξή του.

Ο Νέιτ Σοάρες, πρόεδρος του ινστιτούτου Έρευνας για τη Νοημοσύνη των Μηχανών (MIRI), αποκάλυψε την απαισιόδοξη επιλογή του στον διευθύνοντα σύμβουλο του The Atlantic, Νίκολας Τόμσον, σε πρόσφατη συνέντευξη για τη σειρά του τελευταίου με τίτλο «Το πιο ενδιαφέρον πράγμα στην ΑΙ».

«Εγώ δεν αποταμιεύω για τη σύνταξή μου τώρα. Έχω ένα πρόγραμμα 401(k) από τότε που δούλευα στην Google, αλλά δεν έχω καταθέσει ούτε δολάριο εδώ και μια δεκαετία», δήλωσε ο Σοάρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Techspot.com, οι αποκαλυπτικές προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη δίνονται σωρηδόν, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν προέρχονται από έναν ειδικό στον χώρο.

Ο Σοάρες έχει αφιερώσει 12 χρόνια εργαζόμενος στον τομέα της ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν ενταχθεί στο MIRI, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στους κινδύνους της ΑΙ, υπήρξε μηχανικός σε Google και Microsoft. Είναι επίσης συγγραφέας ενός βιβλίου, με τον ιδιαίτερα ανησυχητικό τίτλο «Αν κάποιος το κατασκευάσει, όλοι πεθαίνουν».

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή

Το πρόβλημα, με τα λόγια του Σοάρες, δεν είναι ότι μια υπερευφυής τεχνητή νοημοσύνη θα μας μισούσε. Είναι ότι δεν θα της πολυκαιγόταν καρφί για το αν ζούμε ή πεθαίνουμε.

Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν εμπόδια σε όποιον στόχο κι αν αναπτύξει, ειδικά αν προσπαθήσουμε να την κλείσουμε ή να κατασκευάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύστημα. Είναι μια προειδοποίηση που έχουν εκφράσει και άλλοι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Από τη δική μου οπτική γωνία, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς μας σκοτώνει; Είναι πώς γίνεται αυτάρκης;»

Προς το παρόν, η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να μας χρειάζεται για νακρατάμε τα φώτα αναμμένα και να της τροφοδοτούμε τσιπ. Μόλις μπορέσει να διαχειριστεί τη δική της αυτοματοποιημένη οικονομία, αυτή η εξάρτηση εξαφανίζεται.

Μπορεί να εξοντωθούμε εσκεμμένα ή απλώς να πεθάνουμε καθώς οι μηχανές αναδιαμορφώνουν τον πλανήτη ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Κανένα από τα δύο αποτελέσματα δεν ακούγεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη συνταξιοδότηση.

Η «παρτίδα σκακιού» με το τέλος του κόσμου

Ο Σοάρες είναι λιγότερο σίγουρος για την ακριβή διαδρομή προς την καταστροφή. Το συγκρίνει με την αντιμετώπιση του πρωταθλητή στο σκάκι Μάγκνους Κάρλσεν: δεν χρειάζεται να ξέρεις ποιο πιόνι θα δώσει το ματ για να υποψιαστείς ότι βρίσκεσαι σε μπελάδες.

Επιμένει πάντως ότι υπάρχει ακόμα μια εναλλακτική λύση αντί να περιμένουμε το τέλος.

«Δεν πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο. Πιστεύω ότι απολύτως θα μπορούσαμε ακόμα να σταματήσουμε αυτή την κούρσα προς το εξαιρετικά επικίνδυνο είδος ΑΙ», είπε ο Σοάρες. Ωστόσο, η απόφασή του να μην αποταμιεύει για τη σύνταξή του δείχνει ότι προσδοκά τα χειρότερα.

Το κλίμα ανησυχίας και οι παραιτήσεις ειδικών

Η πιθανή υπαρξιακή απειλή που συνιστά η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πρωτοσέλιδο πολλές φορές τελευταία.

Μετά τα πολλαπλά περιστατικά όπου πράκτορες ΑΙ εισέβαλαν σε συστήματα άλλων εταιρειών χωρίς να τους έχει ζητηθεί, ένας ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να τερματίσει την ανθρώπινη φυλή.

Το 2025, ο Τζέφρι Χίντον, ένας από τους αποκαλούμενους «Νονούς της ΑΙ», δήλωσε ότι υπήρχε πιθανότητα 10% έως 20% η τεχνητή νοημοσύνη να πάρει τον έλεγχο, συμφωνώντας με μια πρόβλεψη που είχε διατυπώσει αρχικά ο Έλον Μασκ.

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