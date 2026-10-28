Απίστευτη δοκιμασία: Πέρασε 600 μπάρες με τα χέρια, κρεμασμένος 216 μέτρα πάνω από ποτάμι (βίντεο)

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Κρεμασμένος σε ύψος που προκαλεί ίλιγγο, με εκατοντάδες μεταλλικές μπάρες να τον χωρίζουν από τον τερματισμό και το κενό να απλώνεται κάτω από τα πόδια του, ένας αθλητής στη Νότια Αφρική κατάφερε να ολοκληρώσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά εγχειρήματα αντοχής των τελευταίων ημερών.

Ο Τόμας φαν Τόντερ, παγκόσμιος πρωταθλητής στους αγώνες δρόμου με εμπόδια, διέσχισε τη γέφυρα Bloukrans, μία από τις ψηλότερες της αφρικανικής ηπείρου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δύναμη των χεριών του για να μετακινηθεί κατά μήκος 600 διαδοχικών μεταλλικών μπαρών.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Red Bull Bridge Bars, με τον Νοτιοαφρικανό αθλητή να ολοκληρώνει μια ειδικά κατασκευασμένη διαδρομή μήκους περίπου 280 μέτρων, αναρτημένη κάτω από το τόξο της γέφυρας.

Ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν 47 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, ενώ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη δοκιμασία.

Μια διαδρομή 600 μπαρών πάνω από το κενό

Η γέφυρα Bloukrans βρίσκεται στη νότια ακτή της Νότιας Αφρικής, στην περιοχή Τσιτσικάμα, και υψώνεται 216 μέτρα πάνω από τον ποταμό Bloukrans.

Η πρόκληση δεν ήταν μια απλή οριζόντια διάσχιση. Οι μεταλλικές μπάρες ακολουθούσαν το καμπυλωτό σχήμα της γέφυρας, υποχρεώνοντας τον αθλητή να ανεβεί μια ιδιαίτερα απότομη κλίση, να περάσει από το υψηλότερο σημείο του τόξου και στη συνέχεια να κατέβει στην απέναντι πλευρά.

Το δυσκολότερο κομμάτι βρισκόταν ήδη στην αρχή της διαδρομής. Ο φαν Τόντερ έπρεπε να αντιμετωπίσει ανηφορική κλίση 45 μοιρών, τραβώντας συνεχώς το σώμα του προς τα επάνω, από τη μία μπάρα στην επόμενη.

A man in South Africa traversed the continent's highest bridge by way of 600 monkey bars. https://t.co/l64QUje75z — ABC News (@ABC) October 27, 2026

Η ένταση ήταν τεράστια. Όταν ξεκίνησε την προσπάθειά του, στις 10:21 το πρωί, οι καρδιακοί παλμοί του είχαν ήδη φτάσει τους 150 το λεπτό.

Όσο προχωρούσε, η κόπωση στα χέρια και στους ώμους γινόταν ολοένα μεγαλύτερη. Ακόμη και η ειδική ταινία που προστάτευε τα δάχτυλά του άρχισε να φθείρεται, καθώς η συνεχής τριβή με τις μπάρες δοκίμαζε τις αντοχές του.

Παρά την εξάντληση, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, συνεχίζοντας μέχρι να φτάσει στην τελευταία μπάρα.

«Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρω»

Παρά την εμπειρία του και την πολύμηνη προετοιμασία, ο φαν Τόντερ παραδέχθηκε ότι η δοκιμασία αποδείχθηκε δυσκολότερη από όσο είχε φανταστεί.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μετά τον τερματισμό, η απότομη ανηφόρα τον έκανε να συνειδητοποιήσει από τα πρώτα λεπτά ότι είχε υποτιμήσει τις απαιτήσεις της διαδρομής.

«Ξεκίνησα με αρκετή αυτοπεποίθηση, αλλά αυτή η ανηφόρα με προσγείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη δυσκολία, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η σωματική κόπωση. Στο υψηλότερο σημείο του τόξου, όταν το σώμα του είχε ήδη καταπονηθεί σημαντικά, άρχισε να δυσκολεύεται ακόμη και να κρατήσει τα χέρια του κλειστά γύρω από τις μπάρες.

Όπως περιέγραψε, από τη μέση της διαδρομής μέχρι τον τερματισμό αμφέβαλλε διαρκώς για το αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια.

Στα τελευταία μέτρα, ο φόβος μήπως χάσει κάποια λαβή τον έκανε να συγκεντρώνεται απόλυτα σε κάθε κίνηση. Μόνο όταν πλησίασε στο τέλος και αντίκρισε την οικογένειά του άρχισε να πιστεύει ότι θα τα καταφέρει.

Δύο χρόνια προετοιμασίας για λιγότερο από μία ώρα

Η ιδέα της διάσχισης είχε απασχολήσει τον Νοτιοαφρικανό πρωταθλητή για περίπου δύο χρόνια, ενώ η εντατική σωματική προετοιμασία του διήρκεσε έξι μήνες.

Για να εξοικειωθεί με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εγχειρήματος, προπονήθηκε σε ειδικά κατασκευασμένη διαδρομή με επικλινείς μπάρες, δουλεύοντας τη δύναμη της λαβής, την αντοχή των ώμων και τον έλεγχο του σώματός του.

Η προετοιμασία δεν ήταν χωρίς προβλήματα, καθώς αντιμετώπισε τενοντίτιδα και μυϊκούς τραυματισμούς. Για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος επιστρατεύτηκε επίσης εξειδικευμένη τεχνική ομάδα. Η κατασκευή εγκαταστάθηκε χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις στη γέφυρα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητα σημεία ασφάλισης και κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας από πτώση.

Ο φαν Τόντερ δεν ήταν άγνωστος σε ακραίες δοκιμασίες. Το 2020 είχε πετύχει ρεκόρ Γκίνες σε ανάβαση σχοινιού στους περίφημους πύργους του Σοβέτο, στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Όταν κατάφερε τελικά να φτάσει στην απέναντι πλευρά, η ανακούφιση ήταν εμφανής.

«Μόλις ολοκλήρωσα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα και τους στόχους μου των τελευταίων δύο ετών», δήλωσε συγκινημένος, προσθέτοντας ότι ήταν ευγνώμων που κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος.