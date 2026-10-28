ΤΕΤ.28 Οκτ 2026 11:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 67χρονος...

αγαλμα βενιζελου τειχη
clock 08:19 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί και νοσηλεύεται ο 67χρονος άνδρας που έπεσε το βράδυ της Δευτέρας από τα Ενετικά Τείχη, στο ύψος του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ παραμένει διασωληνωμένος. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο της  απόπειρας αυτοκτονίας.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πτώσεων και ότι εδώ και χρόνια ζητούνται παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών. Μόνο μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου που δραστηριοποιείται στην περιοχή, αρκετά ανάλογα περιστατικά.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ελεύθεροι όλοι για την επίθεση στον 47χρονο

Μεσαρά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο του νονού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απόπειρα Αυτοκτονίας Κέντρο Ηρακλείου Πτώση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis