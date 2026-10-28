Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 67χρονος...

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί και νοσηλεύεται ο 67χρονος άνδρας που έπεσε το βράδυ της Δευτέρας από τα Ενετικά Τείχη, στο ύψος του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ παραμένει διασωληνωμένος. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πτώσεων και ότι εδώ και χρόνια ζητούνται παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών. Μόνο μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου που δραστηριοποιείται στην περιοχή, αρκετά ανάλογα περιστατικά.

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