Ιράν: Πετρελαιοφόρο χτύπησε σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχτηκε στις φλόγες

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Ένα πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού χτύπησε σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο στρατός του Ιράν την Τρίτη (27.10.2026).

Την είδηση για το σοβαρό περιστατικό με το τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, επικαλούμενο στρατιωτική ανακοίνωση.

«Πριν από λίγες ώρες, ένα πετρελαιοφόρο, έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης και προσπαθώντας να διασχίσει μια απαγορευμένη και επικίνδυνη ζώνη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, έπεσε σε νάρκες, υπέστη ζημιές και έπιασε φωτιά».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚓🇮🇷 IRAN SAYS TANKER HIT MINES, CAUGHT FIRE

📍 Strait of Hormuz • Oct 27, 2026

Iran's navy says a tanker with tracking off hit mines east of the strait. No ship named yet. Hormuz shocks hit U.S. pumps fast.

Source: Reuters, AFP

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Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον ιρανικό στρατό, το πετρελαιοφόρο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης και επιχείρησε να διασχίσει περιοχή που χαρακτηρίζεται από την Τεχεράνη ως απαγορευμένη και επικίνδυνη.

Κατά την ανακοίνωση, το πλοίο έπεσε σε νάρκες, υπέστη ζημιές και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά. Δεν μεταδόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του πετρελαιοφόρου ή για την έκταση των ζημιών.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το τάνκερ είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης και κινήθηκε σε απαγορευμένη ζώνη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.