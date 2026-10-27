Ηράκλειο: AI και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μεταξύ της Γραμματέως Μαρίας Κοζυράκη και του Ειδικού Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βασίλη Καρκατζούνη, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο.

Η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων αποτέλεσαν αντικείμενο της συνάντησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τον Ειδικό Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων. Στη συζήτηση συμμετείχε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Περικλής Τζιάβας.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση των ώριμων και των υπό ανάπτυξη ψηφιακών δράσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και διερεύνηση της συνδρομής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ζητήματα χρηματοδότησης, διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν διεξοδικά η διάθεση Δεδομένων Υψηλής Αξίας (HVD) και η χρήση ψηφιακών βοηθών για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υφιστάμενη Γεωπύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία αποτελεί σημαντική ψηφιακή υποδομή για τη συγκέντρωση, οργάνωση, χαρτογραφική απεικόνιση και διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Κατά τη συνάντηση αναγνωρίστηκε η αξία της ως καλής πρακτικής, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης της σχετικής τεχνογνωσίας και από άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης, στους τομείς των ανοικτών δεδομένων και των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν στη συνέχιση της συνεργασίας τους στα ανωτέρω πεδία, με κοινό στόχο την αξιοποίηση των δεδομένων και των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Κρήτη.

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