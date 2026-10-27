Πλυντήριο ρούχων: Το λάθος με τη μαγειρική σόδα και το ξίδι

Άσχημες μυρωδιές, υπολείμματα απορρυπαντικού και άλατα μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όταν οι συσκευές χρησιμοποιούνται συχνά για το πλύσιμο ογκωδών ρούχων και κλινοσκεπασμάτων. Η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη, ωστόσο δεν είναι όλες οι δημοφιλείς συμβουλές καθαρισμού εξίσου αποτελεσματικές.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα οικιακά κόλπα είναι ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και λευκού ξιδιού. Σύμφωνα, όμως, με τον Ισπανό χημικό μηχανικό Ντιέγο Φερνάντες, η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τον καθαρισμό του πλυντηρίου.

Γιατί δεν συνιστά τον συνδυασμό σόδας και ξιδιού

Όπως εξηγεί ο ειδικός σε βίντεό του, η μαγειρική σόδα έχει αλκαλικό χαρακτήρα, ενώ το ξίδι είναι όξινο. Όταν αναμειγνύονται, αντιδρούν μεταξύ τους και εξουδετερώνουν σε σημαντικό βαθμό τις ιδιότητές τους, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η μαγειρική σόδα από μόνη της δεν είναι κατάλληλη για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων απορρυπαντικού. Όσο για το ξίδι, υποστηρίζει ότι θα απαιτούνταν μεγάλη ποσότητα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη λύση λιγότερο πρακτική.

Η εναλλακτική που προτείνει για τον καθαρισμό

Ως εναλλακτική λύση, ο Ντιέγο Φερνάντες προτείνει το κιτρικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση των αλάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στερεή μορφή του επιτρέπει τη χρήση μικρότερης ποσότητας σε σύγκριση με τα αραιωμένα όξινα προϊόντα, ενώ μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση των επικαθίσεων.

Ο χημικός μηχανικός περιγράφει μια μέθοδο καθαρισμού που περιλαμβάνει την προσθήκη περίπου 120 γραμμαρίων κιτρικού οξέος στον κάδο και την επιλογή ενός προγράμματος καθαρισμού κάδου ή ενός μεγάλου προγράμματος πλύσης με ζεστό νερό.

Ωστόσο, πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας μεθόδου, είναι σημαντικό να ελέγχεται το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Δεν επιτρέπουν όλοι οι κατασκευαστές τη χρήση κιτρικού οξέος, ενώ η ακατάλληλη χρήση καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει φθορές σε ορισμένα εξαρτήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγίες της συσκευής υπερισχύουν των γενικών συμβουλών.

Κάθε πότε χρειάζεται καθαρισμός το πλυντήριο

Ο ειδικός συνιστά τον καθαρισμό του πλυντηρίου περίπου κάθε τρεις με τέσσερις μήνες, ώστε να περιορίζονται οι δυσάρεστες οσμές και να απομακρύνονται οι επικαθίσεις που συσσωρεύονται με τη χρήση.

Παράλληλα, η τακτική φροντίδα του φίλτρου, ο καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού, ο αερισμός του κάδου μετά την πλύση και η αποφυγή υπερφόρτωσης συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Η συντήρηση, επομένως, δεν απαιτεί απαραίτητα περίπλοκες διαδικασίες. Χρειάζεται, όμως, συνέπεια και σωστή επιλογή προϊόντων, με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε το πλυντήριο να παραμένει καθαρό και να λειτουργεί αποτελεσματικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: iefimerida.gr

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