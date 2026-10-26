Φακές: Το κόλπο στο μαγείρεμα ώστε να πετύχετε καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου

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Αν και οι φακές είναι ευρέως γνωστές ώς το όσπριο που αποτελεί εξαιρετική πηγή σιδήρου, οι διατροφολόγοι επισημαίνουν μια σημαντική λεπτομέρεια.

Ο σίδηρος φυτικής προέλευσης δεν απορροφάται πάντα στον μέγιστο βαθμό από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το κόλπο στις φακές που αλλάζει τα δεδομένα

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, οι ειδικοί προτείνουν ένα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό μαγειρικό κόλπο που αλλάζει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Ισπανό διατροφολόγο Πάμπλο Οχέδα, η προσθήκη μιας ορισμένης ποσότητας βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της παρασκευής του φαγητού είναι το «κλειδί» για τη σωστή απορρόφηση του σιδήρου.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με την προσθήκη λίγου ξιδιού, ντομάτας, πιπεριάς ή ακόμη και με λίγο στυμμένο χυμό πορτοκαλιού στην κατσαρόλα.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν ενισχύει μόνο τη γεύση του πιάτου, αλλά συμβάλλει δραστικά στη διάσπαση ορισμένων «αντι-θρεπτικών» συστατικών, όπως το οξαλικό και το φυτικό οξύ, τα οποία φυσιολογικά εμποδίζουν την πέψη.

Πιο ελαφρύ γεύμα για το στομάχι

Με τη μείωση αυτών των ουσιών, ο οργανισμός αφομοιώνει πολύ πιο αποτελεσματικά τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, ενώ παράλληλα το γεύμα γίνεται σημαντικά πιο ελαφρύ για το στομάχι.

Επιπλέον, η προσθήκη βιταμίνης C συμβάλλει στη μείωση του ήδη χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που διαθέτουν οι φακές. Σύμφωνα με το eleconomista.es, το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη τεχνική ιδιαίτερα ωφέλιμη για όσους πάσχουν από διαβήτη ή επιθυμούν να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.

Με ένα τόσο απλό υλικό, η διατροφική αξία της φακής εκτοξεύεται, μετατρέποντας ένα καθημερινό φαγητό σε πραγματικό σύμμαχο της υγείας μας.

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