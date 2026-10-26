Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της

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Με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με σειρά τιμητικών εκδηλώσεων και στρατιωτικών δράσεων που κορυφώνονται ανήμερα της εθνικής επετείου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τις 8 το πρωΐ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου με έπαρση σημαίας και 21 κανονιοβολισμούς στον Λευκό Πύργο, και ακολουθεί στις 11 π.μ. η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Αύριο Τρίτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου όπου στις 11 π.μ. θα ξεκινήσει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις έχει η αεροπορική επίδειξη της ομάδας «Ζευς» με μαχητικό αεροσκάφος F-16, η οποία κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των θεατών.

Παράλληλα, στη στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σύγχρονα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Στις εκδηλώσεις θα δώσουν το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Η Θεσσαλονίκη κινείται ήδη σε εορταστικούς ρυθμούς, υποδεχόμενη πλήθος επισκεπτών ενόψει της εθνικής επετείου.

Την παράσταση κλέβει η φρεγάτα Belhara «Κίμων» που βρίσκεται αγκυροβολήμένη στην Α’ προβλήτα του λιμανιού και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών.

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