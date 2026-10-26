Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Ένας άνδρας ζητά από τον Μιχάλη να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του

Τι θα δούμε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Δύο μαύρα πουκάμισα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 22:00

Η Μαρουσώ γίνεται έξαλλη, όταν πιάνει στα πράσα την Μαρκέλλα με τον Μανούσο. Ζητά εξηγήσεις από την κόρη της, ενώ ο Μανούσος προσπαθεί να της βάλει όρια. Παράλληλα, ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο πως η Μαρία είναι παντρεμένη. Εκείνος, αγχωμένος για το μαγαζί, αφήνει τον Μάρκο να τον πλησιάσει ξανά. Την ώρα που ο Μιχάλης σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Κρήτη, εμφανίζεται ένας άντρας που του ζητάει να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του. Ο Γιαννιός δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ενώ σύννεφα και δυσκολίες παρουσιάζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα, με την Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο. Την ίδια στιγμή, η Μαρουσώ ζητά από την Κλειώ να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαρκέλλας στον Σήφη.

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