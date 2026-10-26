Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πρόσθετος φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% του εισοδήματος – Ποιες δαπάνες μετρούν

Το 22% του ποσού που λείπει από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις θα κληρωθούν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι δεν θα καλύψουν μέχρι το τέλος του 2026 το απαιτούμενο όριο των δαπανών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου εισοδήματός τους.

Το μέτρο σχετικά με τις δαπάνες, που παρατείνεται και το 2027, αφορά 4,5 εκατ. φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα και εκμετάλλευση ακινήτων. Οι παραπάνω θα πρέπει να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% του πραγματικού εισοδήματός τους.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες, καθώς και μέσω e-banking ή IRIS.

Αύξηση 60% στον πρόσθετο φόρο το 2024

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, μαζί με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, επηρεάζει το όριο των αποδείξεων που οφείλουν να συγκεντρώσουν. Έτσι, ακόμη και φορολογούμενοι που θεωρούν ότι έχουν πραγματοποιήσει αρκετές συναλλαγές με κάρτες ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις τους υπολείπονται του απαιτούμενου ποσού.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Αν συγκεντρώσει μόνο 5.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με 22% στο ποσό που λείπει, δηλαδή στα 1.000 ευρώ, και θα πληρώσει 220 ευρώ πρόσθετο φόρο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το 2024 ο πρόσθετος φόρος ανήλθε σε 87 εκατ. ευρώ, έναντι 55,48% το 2023, με την αύξηση να αγγίζει το 60%.

Ποιες δαπάνες υπολογίζονται

Στις δαπάνες που προσμετρώνται για την κάλυψη για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου περιλαμβάνονται:

Αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, καθώς και οι πληρωμές για υπηρεσίες επισκευών.

Οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα, τα δίδακτρα, οι ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, τα νοσήλια και τα ασφάλιστρα.

Οι εξαιρέσεις στις αποδείξεις

Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες δαπανών με ειδική μεταχείριση, όπου ανήκουν:

Οι αποδείξεις από γιατρούς, οφθαλμιάτρους και κτηνιάτρους, που υπολογίζονται διπλάσιες. Μια απόδειξη 100 ευρώ μετράει ως 200 ευρώ για το αφορολόγητο.

Οι αποδείξεις από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, υπηρεσίες ταξί και κομμωτηρίου . Όταν ο φορολογούμενος πληρώνει με κάρτα σε αυτά τα επαγγέλματα, το φορολογητέο εισόδημά του μειώνεται κατά 30% της δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών δαπανών μειώνεται. Συγκεκριμένα, για φορολογούμενους που έχουν καταβάλει μέσα στο έτος φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και ενοίκια, εφόσον οι συγκεκριμένες πληρωμές υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματός τους, το όριο των ηλεκτρονικών δαπανών περιορίζεται στο 20% από 30%.

Για όσους έχουν κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες δηλώνονται ατομικά από κάθε σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, εάν ο ένας από τους δύο καλύπτει το απαιτούμενο ποσό, το πλεονάζον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο, ώστε να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Απαλλαγή από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων έχουν οι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά έως 500 κατοίκους ή σε νησιά έως 3.100 κατοίκους που δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, καθώς και όσοι εκτελούν τη στρατιωτική τους θητεία.

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