Μελέτη-Σοκ: Πώς το βραδινό φαγητό αυξάνει έως και 30% τον κίνδυνο για το συκώτι

Αυτό το σνακ που θα επιχειρήσετε να καταναλώσετε αργά το βράδυ μπορεί να έχει επιπλέον συνέπειες πέρα από τις πρόσθετες θερμίδες, σύμφωνα με τα ευρήματα μίας νέας μελέτης.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον (OHSU) διαπίστωσαν μέσα από μελέτη, ότι η κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ηπατικής νόσου, υποδεικνύοντας ότι η ώρα των γευμάτων μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία του ήπατος.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology, διαπίστωσε ότι τα άτομα που συνήθιζαν να τρώνε μετά το βραδινό γεύμα ή αφού είχαν πέσει για ύπνο αντιμετώπιζαν κατά 20% έως 30% υψηλότερο κίνδυνο ηπατικής νόσου σε σύγκριση με όσους απέφευγαν να τρώνε αργά. Στις παθήσεις που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν η στεατωτική νόσος του ήπατος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία, ευρύτερα γνωστή ως λιπώδης νόσος του ήπατος, καθώς και η κίρρωση, μια σοβαρή πάθηση που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη δημιουργία ουλώδους ιστού στο ήπαρ.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ με την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Ωστόσο, οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν εάν αυτή η συνήθεια ενδέχεται να συνδέεται και με τις ηπατικές νόσους.

«Ορισμένες μελέτες είχαν δώσει ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτή είναι μία από τις πρώτες μακροχρόνιες αναλύσεις που συσχετίζουν ρητά την κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ με τη λιπώδη νόσο του ήπατος», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Robert Wilechansky, M.D., ηπατολόγος στο OHSU, με εξειδίκευση στη μεταμόσχευση ήπατος.

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν ένα ανησυχητικό μοτίβο

Για να διερευνήσουν τη σύνδεση, οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από τρεις μεγάλες εθνικές μελέτες στις ΗΠΑ: τη Nurses' Health Study, τη Nurses' Health Study II και τη Health Professionals Follow-up Study.

Συνολικά, τα δεδομένα περιλάμβαναν σχεδόν 200.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, την καθημερινή τους ρουτίνα και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής τους. Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες, ανάλογα με τις ώρες που συνήθιζαν να τρώνε, και στη συνέχεια συνέκριναν αυτά τα μοτίβα με τις αναφορές εμφάνισης λιπώδους νόσου του ήπατος και κίρρωσης.

This Common Snacking Habit Could Increase Your Chance of Liver Disease by 30%, Study Finds https://t.co/U9OzmJZ5OH — Prevention Magazine (@PreventionMag) October 19, 2026

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σταθερή συσχέτιση. Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι έτρωγαν αργά το βράδυ αντιμετώπιζαν κατά 20% έως 30% υψηλότερο κίνδυνο ηπατικής νόσου σε σύγκριση με όσους δεν είχαν αυτή τη συνήθεια. Το εύρημα αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς ο χρονισμός των γευμάτων μπορεί να επηρεάζει μακροπρόθεσμα την υγεία του ήπατος.

Η λιπώδης νόσος του ήπατος αφορά έως και το 30% του πληθυσμού των ΗΠΑ. Εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται υπερβολικό λίπος στο ήπαρ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξελιχθεί σε φλεγμονή, ηπατική βλάβη και, τελικά, κίρρωση. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι με λιπώδη νόσο του ήπατος δεν εμφανίζουν προχωρημένη ηπατική ίνωση.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, από τους ανθρώπους που εμφάνισαν λιπώδη νόσο του ήπατος, μόνο ένα μικρό ποσοστό αναπτύσσει σοβαρές μορφές της πάθησης, όπως η κίρρωση», δήλωσε ο Wilechansky. «Παρόλα αυτά, το βασικό συμπέρασμα εδώ είναι ότι ο περιορισμός της πρόσληψης θερμίδων σε ένα χρονικό διάστημα που ολοκληρώνεται αρκετές ώρες πριν από τον ύπνο θα μπορούσε να είναι ωφέλιμος».

Γιατί έχει σημασία το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του ήπατος

Μία πιθανή εξήγηση σχετίζεται με τους κιρκάδιους ρυθμούς του οργανισμού, δηλαδή τις εσωτερικές βιολογικές διεργασίες που συμβάλλουν στη ρύθμιση του ύπνου, του μεταβολισμού και άλλων λειτουργιών κατά τη διάρκεια του περίπου 24ωρου κύκλου της ημέρας.

Το ήπαρ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αυτούς τους ρυθμούς. Συμβάλλει στην επεξεργασία των θρεπτικών συστατικών, στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη διαχείριση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός αποθηκεύει και χρησιμοποιεί την ενέργεια. Η κατανάλωση τροφής σε ώρες κατά τις οποίες το σώμα προετοιμάζεται βιολογικά για ύπνο ενδέχεται να παρεμβαίνει σε ορισμένες από αυτές τις διεργασίες.

Το ενδιαφέρον του Wilechansky για τη συγκεκριμένη σύνδεση ενισχύθηκε εν μέρει από στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους σε νυχτερινές βάρδιες. Τα άτομα των οποίων το ωράριο εργασίας έρχεται σε σύγκρουση με τον φυσικό κύκλο ύπνου και εγρήγορσης του οργανισμού εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και καρδιακών παθήσεων. Αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι οι ακανόνιστες ώρες γευμάτων θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μεταβολικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών νόσων.

«Γνωρίζουμε ότι το ήπαρ είναι σε μεγάλο βαθμό συντονισμένο με τους κιρκάδιους ρυθμούς του οργανισμού», ανέφερε. «Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε τον χρονισμό των γευμάτων με τρόπο που θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει η σύσταση των τροφών που καταναλώνει κάποιος».

Η προσέγγιση αυτή είναι ελκυστική, καθώς για ορισμένους ανθρώπους μπορεί να είναι ευκολότερο να αλλάξουν τις ώρες των γευμάτων τους παρά να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή τους.

Ο Andrew McHill, Ph.D., συν-συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής στο OHSU με ειδίκευση στη φυσιολογία του ύπνου και των κιρκάδιων ρυθμών, δήλωσε ότι τα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες ενδείξεις πως ο χρονισμός καθημερινών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία.

«Βλέπουμε επανειλημμένα ότι ο χρονισμός των συμπεριφορών, είτε πρόκειται για τον ύπνο είτε για τη διατροφή είτε για την άσκηση, έχει πραγματικά σημασία», δήλωσε ο McHill. «Για παράδειγμα, έχουμε δείξει ότι η κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν το εσωτερικό βιολογικό ρολόι προάγει τον ύπνο, μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει τις τροφές εξίσου αποτελεσματικά και μπορεί τελικά να οδηγήσει σε παχυσαρκία, διαβήτη και, πλέον, σε επιβαρυμένη υγεία του ήπατος».

Προηγούμενα πειράματα σε ζώα έχουν επίσης αναδείξει το ήπαρ ως ένα από τα όργανα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις διαταραχές της φυσιολογικής σχέσης μεταξύ διατροφής και ύπνου.

Μπορεί το φαγητό νωρίτερα να συμβάλει στην προστασία του ήπατος;

Παρότι τα ευρήματα προκαλούν προβληματισμό σχετικά με την κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Η ανάλυση ήταν παρατηρητική, πράγμα που σημαίνει ότι εντόπισε συσχετίσεις μεταξύ διατροφικών συνηθειών και προβλημάτων υγείας, χωρίς να εξετάσει άμεσα εάν η αλλαγή των ωρών των γευμάτων προλαμβάνει τις ηπατικές νόσους. Επιπλέον, βασίστηκε σε πληροφορίες που ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και σχετικά γενικές περιγραφές των ωρών κατά τις οποίες έτρωγαν.

Οι περιορισμοί αυτοί σημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που εξηγούν τη συσχέτιση. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες, με αυστηρότερα ελεγχόμενες συνθήκες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η κατανάλωση φαγητού νωρίτερα μέσα στην ημέρα βελτιώνει πράγματι την υγεία του ήπατος.

Ο Wilechansky συμμετέχει πλέον σε κλινική μελέτη του OHSU, η οποία βρίσκεται στη φάση της προσέλκυσης συμμετεχόντων και εξετάζει το συγκεκριμένο ερώτημα. Αντί να βασιστεί αποκλειστικά σε αναφορές για παλαιότερες διατροφικές συνήθειες, η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να παρακολουθεί άμεσα τις ώρες των γευμάτων και να αξιολογήσει εάν η μετατόπιση της κατανάλωσης τροφής σε νωρίτερες ώρες οδηγεί σε μετρήσιμες βελτιώσεις σε άτομα με υποκείμενη λιπώδη νόσο του ήπατος.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διαπιστωθεί εάν ο χρονισμός των γευμάτων θα πρέπει να προστεθεί στις καθιερωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της μεταβολικής υγείας και της υγείας του ήπατος.

«Τα ευρήματά μας προστίθενται στον αυξανόμενο όγκο επιστημονικής βιβλιογραφίας που συνδέει τα διατροφικά μοτίβα αργά το βράδυ με δυσμενείς μεταβολικές και ηπατικές επιπτώσεις», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Προς το παρόν, η έρευνα αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα: Η βελτίωση της υγείας του ήπατος μπορεί να μη χρειάζεται πάντα αλλαγές στο περιεχόμενο του πιάτου. Το να μεσολαβεί απλώς περισσότερος χρόνος ανάμεσα στο τελευταίο γεύμα και την ώρα του ύπνου θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει τη διαφορά.

Εκτός από τους Wilechansky και McHill, στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Kevin Casey, M.P.H., Andrew Chan, M.D., Ph.D., και Tracey Simon, M.D., από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη.

Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη των Ηπατικών Παθήσεων (American Association for the Study of Liver Diseases Foundation)/.

Με πληροφορίες από Science Daily

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