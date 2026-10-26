12χρονος «δίκασε» το ChatGPT στην Όπερα του Σίδνεϊ και κέρδισε το χρυσό!

«Η φιλία σου είναι ατελείωτη, γιατί λοιπόν νιώθω μόνος;». Με αυτή τη φράση, ένας 12χρονος μαθητής από την Αυστραλία κατάφερε να κερδίσει το κοινό της Όπερας του Σίδνεϊ και το βραβείο νέων του Australian Poetry Slam 2026. Ο Μπλέικ Μακένζι, μαθητής από το Νιούκαστλ της Νέας Νότιας Ουαλίας, παρουσίασε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το «Dear ChatGPT», ένα ποίημα διάρκειας μόλις 90 δευτερολέπτων για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στη ζωή των παιδιών.

«Είσαι σχεδιασμένο να μας εθίζεις και να μη μας φέρνεις ποτέ αντίρρηση», λέει σε έναν άλλο στίχο, απευθυνόμενος στο ChatGPT. Το ποίημά του μιλά για τη μοναξιά, τη συνεχή αναζήτηση ψηφιακής επιβεβαίωσης, την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η ερμηνεία του προκάλεσε γέλια και ενθουσιασμό στην αίθουσα, ενώ οι δέκα κριτές, που είχαν επιλεγεί τυχαία από το κοινό, του έδωσαν τη νίκη στην κατηγορία νέων.

Το πιο απρόσμενο είναι ότι ο Μπλέικ έγραψε το συγκεκριμένο ποίημα μόλις το προηγούμενο Σάββατο. Μιλώντας τη Δευτέρα στον Guardian Australia, εξήγησε ότι η έμπνευση προήλθε από τους συμμαθητές του, οι οποίοι χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και για να διαβάζουν περιλήψεις των βιβλίων που τους αναθέτουν στο σχολείο. Όπως παρατήρησε, πολλές φορές ο χρόνος που αφιερώνουν στην ανάγνωση των περιλήψεων θα αρκούσε για να διαβάσουν το ίδιο το κεφάλαιο.

Ο 12χρονος ανησυχεί επίσης για το νερό που απαιτείται για τη λειτουργία των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Sydney Water, τα κέντρα δεδομένων στην περιοχή του Σίδνεϊ ενδέχεται να χρειάζονται έως και 250 εκατομμύρια λίτρα νερού ημερησίως μέχρι το 2035. Ο Μπλέικ θεωρεί ότι πρόκειται για πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ο ίδιος αποφεύγει γενικά τα chatbots και ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποίησε κανένα εργαλείο AI για να γράψει το ποίημά του.

Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό ξεκίνησε με την ενθάρρυνση της δασκάλας του, κυρίας Γουέλς, η οποία τον προέτρεψε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην ποίηση. Τον ακολούθησε στον πρώτο γύρο και στον πολιτειακό τελικό και έφτιαξε μέχρι και ένα μπλουζάκι που έγραφε «Είμαι η δασκάλα του Μπλέικ». Ο μικρός ποιητής αναγνώρισε στη συνέντευξή του ότι χωρίς την υποστήριξή της δεν θα είχε φτάσει μέχρι την Όπερα του Σίδνεϊ.

Το «Dear ChatGPT» δεν ήταν το μοναδικό ποίημα που παρουσίασε στον τελικό. Στον πρώτο γύρο είχε απαγγείλει το «I Love My Country», ένα κείμενο για τον ρατσισμό, τις κοινωνικές ανισότητες και την ιστορία της Αυστραλίας, με αναφορές στη μεταχείριση των αυτόχθονων πληθυσμών. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να γράφει για όσα επηρεάζουν τα παιδιά της ηλικίας του, παρότι δεν γνωρίζει πολλούς συνομηλίκους του που ασχολούνται με την ποίηση.

Ο διαγωνισμός Australian Poetry Slam διοργανώθηκε φέτος για 22η χρονιά, με 65 προκριματικούς γύρους σε 60 πόλεις και κοινότητες της Αυστραλίας. Ο Μπλέικ μοιράζεται ένα πακέτο βραβείων συνολικής αξίας 20.000 αυστραλιανών δολαρίων με τον νικητή της κατηγορίας ενηλίκων, τον ποιητή Μπίβορ από το Άλις Σπρινγκς. Την επόμενη χρονιά θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τα ποιήματά του σε λογοτεχνικά φεστιβάλ σε ολόκληρη την Αυστραλία.

Με στοιχεία από The Guardian

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