Μονή Σινά: Πολιτική κόντρα για τη συμφωνία – Τη δημοσιοποίησή της ζητά η αντιπολίτευση

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν χθες, Κυριακή (25/10) οι αντιδράσεις για το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και του αιγυπτιακού κράτους, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αμφισβητούν τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και να ζητούν τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το ιδιοκτησιακό και περιουσιακό καθεστώς της Μονής, καθώς, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση του θρησκευτικού της χαρακτήρα και της απρόσκοπτης λειτουργίας της, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για την κυριότητα των ακινήτων και των εκτάσεων που συνδέονται με αυτήν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως εξέλιξη «ιστορικής σημασίας», υποστηρίζοντας ότι «για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για διευθέτηση μιας «θεσμικής εκκρεμότητας 1.500 χρόνων», συνεχάρη τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας για τους χειρισμούς τους και χαρακτήρισε τη συμφωνία «εθνική επιτυχία». Παράλληλα, συνέδεσε την εξέλιξη με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της ΑΟΖ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εξελίξεις επιβεβαιώνουν το βάθος των διμερών σχέσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη να δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία. Μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ στα Βριλήσσια, επικαλέστηκε τη στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση αμφισβητεί μια συμφωνία την οποία χαιρετίζουν κορυφαίοι εκκλησιαστικοί θεσμοί.

«Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», ανέφερε, κατηγορώντας στη συνέχεια τα κόμματα ότι «δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αντιδημοκρατική μετάλλαξη» και απόπειρα φίμωσης όσων θέτουν ερωτήματα για τους χειρισμούς της. Η αντιπαράθεση προσέλαβε έτσι και ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να ταυτίσει την κριτική προς την κυβέρνηση με την υπονόμευση της χώρας.

Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, πάντως, δεν ανέκοψαν τις αντιδράσεις. Η ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση, όπως και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, θέτουν με διαφορετικές διατυπώσεις το ίδιο βασικό ζήτημα: την ανάγκη δημοσιοποίησης του συμφωνητικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον τρόπο προστατεύονται τα ιστορικά περιουσιακά δικαιώματα της Μονής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το ερώτημα εάν η συμφωνία περιορίζεται στην κατοχύρωση της χρήσης των χώρων από τη Σιναϊτική Αδελφότητα ή διασφαλίζει και την κυριότητά τους, καθώς και τι προβλέπεται για τα ακίνητα και τις εκτάσεις εκτός των τειχών της Μονής.

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία προχώρησε στην αποστολή εξώδικης δήλωσης προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και εκκλησιαστικούς παράγοντες, ζητώντας τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, αλλά και διευκρινίσεις για το εάν υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

ΕΛΑΣ: Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τη Μονή Σινά

Σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση της Μονής Σινά καταλογίζει η ΕΛΑΣ, η οποία, με ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της, ζητά την άμεση δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Το κόμμα επισημαίνει ότι, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η υπόθεση έφτασε σε οριακό σημείο, ενώ εκφράζει ανησυχία για δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο συμβιβασμός ενδέχεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, περιορίζοντας τα δικαιώματα της Μονής στην κατοχή και τη χρήση τους.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της, άφησε την υπόθεση να φτάσει σε οριακό σημείο. Σήμερα καλείται να εξηγήσει γιατί, μετά από μήνες χειρισμών και καθησυχαστικών δηλώσεων, τα δημοσιεύματα περιγράφουν έναν συμβιβασμό που φέρεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο και περιορίζει τη Μονή σε δικαιώματα κατοχής και χρήσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σαμαράς: Πυκνώνουν τα σύννεφα» για τη Μονή Σινά

Στην υπόθεση της Μονής Σινά αναφέρθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο άρθρου του στην εφημερίδα «Εστία», με το οποίο εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, συμπεριέλαβε στις αιχμές του και τις εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης.

«Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός υπουργού και κανενός πρωθυπουργού. Αφορά το έθνος και την ιστορική του συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Ιστορική συμφωνία, αλλά σε βάρος της Μονής

Σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς άσκησε και η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό της συμφωνίας ως ιστορικής επιτυχίας.

«Για "ιστορική τομή" και "ιστορική συμφωνία" της Μονής Σινά με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, κάνουν λόγο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Πράγματι η συμφωνία είναι ιστορική αλλά σε βάρος του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού σε αδιάκοπη λειτουργία εδώ και 15 αιώνες», ανέφερε.

Η Ρένα Δούρου κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να δώσουν άμεσα στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τις συνέπειές της.

Ελληνική Λύση: Εθνική επιτυχία με ημερομηνία λήξης;

Απαντήσεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας και την τύχη της περιουσίας της Μονής ζητά και η Ελληνική Λύση, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις περί «εθνικής επιτυχίας».

Το κόμμα θέτει ιδιαίτερα το ζήτημα της διάρκειας των προβλεπόμενων ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία φέρεται να έχει χρονικό ορίζοντα τριών δεκαετιών.

«Αφού η συμφωνία για τη ΙΜ του Σινά είναι τόσο "καλή" γιατί η κυβέρνηση δεν μας λέει ακριβώς τι περιλαμβάνει, τι συνέβη με την περιουσία της Μονής, την ακίνητη περιουσία, τις εκτάσεις και το κυριότερο, γιατί αυτή η "εθνική επιτυχία" φέρεται να έχει "ημερομηνία λήξης" σε 3 δεκαετίες από σήμερα;», αναφέρει η ανακοίνωση.

«"Εθνική επιτυχία" με "ημερομηνία λήξης", δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, παρά μόνο στον "κόσμο" του πρωθυπουργού», καταλήγει η Ελληνική Λύση.

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