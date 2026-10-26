Συγχαρητήρια Αλ. Καλοκαιρινού στους νικητές και διοργανωτές του 47ου Ράλλυ Κρήτης

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με δήλωσή του συγχαίρει τους νικητές του 47ου Ράλλυ Κρήτης, Γιώργο Αναπολιωτάκη και Θανάση Τσιούκα. Η δήλωση του Δημάρχου: «Θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Αναπολιωτάκη και τον συνοδηγό του Θανάση Τσιούκα για την κατάκτηση, για έβδομη φορά, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου. Πρόκειται για ένα σπάνιο επίτευγμα του Ηρακλειώτη οδηγού που επισφραγίστηκε με την νίκη, για ενδέκατη φορά, στο Ράλλυ Κρήτης, όπου επικράτησε ολοκληρωτικά. Το Ράλλυ Κρήτης ήταν ο τελευταίος αγώνας του φετινού Πρωταθλήματος, και ο μόνος με αυξημένο βαθμολογικό συντελεστή.

Για την άρτια οργάνωσή του οφείλονται ευχαριστίες στον Αγωνιστικό Όμιλο Κρήτης, έναν από τους παλαιότερους και ενεργότερους αυτοκινητιστικούς ομίλους στη χώρα μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους οργανωτές για την πραγματοποίηση, με την αποφασιστική συμβολή του Μανόλη και του Νίκου Διακάκη, της νυχτερινής Υπερειδικής Διαδρομής στη λεωφόρο Ικάρου και την πλατεία Ελευθερίας, αγκαλιάζοντας τα Ενετικά Τείχη της πόλης μας, προσφέροντας χαρά σε χιλιάδες θεατές και πανελλήνια προβολή σε μια εμβληματική, μοναδικά επιβλητική όψη του Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεχίσει να στηρίζει ουσιαστικά κάθε αθλητικό γεγονός με παρόμοια χαρακτηριστικά και να πρωτοπορεί στις αθλητικές διοργανώσεις μεγάλης εμβέλειας. Και του χρόνου, λοιπόν! Και κάθε χρόνο, ακόμα καλύτερα!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: