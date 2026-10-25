Market Pass: Πρώτη πληρωμή έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα

Πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass, το οποίο θα χορηγείται με τη μορφή voucher για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής ανάγκης. Το μέσο μηνιαίο ποσό υπολογίζεται σε περίπου 60 ευρώ, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένη λόγω της αναδρομικότητας, φτάνοντας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως και τα 1.000 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρου Καφούνη.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η λειτουργία του νέου συστήματος, η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ανάγκη να ενταχθούν εγκαίρως όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα από ολόκληρη τη χώρα.

Τι αλλάζει με το νέο Market Pass

Το νέο σύστημα φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η επισιτιστική βοήθεια στους δικαιούχους.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, που βασιζόταν στη διανομή προκαθορισμένων πακέτων προϊόντων, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά ή άλλης μορφής vouchers, μέσω των οποίων θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής βοήθειας που χρειάζονται.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν από ποιο κατάστημα θα πραγματοποιούν τις αγορές τους, χωρίς να περιορίζονται σε συγκεκριμένα πακέτα αγαθών.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ενισχυθεί η αυτονομία των δικαιούχων και να περιοριστεί ο κοινωνικός στιγματισμός που συνδεόταν με τις παραδοσιακές διαδικασίες διανομής επισιτιστικής βοήθειας.

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών μέσα από ένα πιο ευέλικτο σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας.

Voucher 60 ευρώ τον μήνα – Γιατί η πρώτη πληρωμή μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, το μέσο μηνιαίο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται σε περίπου 60 ευρώ.

Ωστόσο, η πρώτη καταβολή αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από τις επόμενες, καθώς θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά.

Εξαιτίας αυτής της αναδρομικότητας, η αρχική πληρωμή εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ίδιο ποσό.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο η πρώτη καταβολή να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ώστε να προσφέρει οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ταυτόχρονα, η διοχέτευση των χρημάτων στην αγορά μέσω των vouchers αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας κατά την εορταστική περίοδο.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Στήριξη χωρίς ουρές και προκαθορισμένα πακέτα

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε ότι στόχος του νέου συστήματος είναι να αποκτήσουν οι πολίτες μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες και τον στιγματισμό του παρελθόντος. «Θέλουμε η επισιτιστική βοήθεια να φτάνει στον πολίτη χωρίς ουρές, χωρίς προκαθορισμένα πακέτα και χωρίς στιγματισμό. Ο πολίτης θα επιλέγει ο ίδιος τι χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι τα vouchers θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και στα καταστήματα της γειτονιάς, όχι μόνο σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.

Όπως ανέφερε, επιδίωξη του υπουργείου είναι να συμμετέχουν επιχειρήσεις από τις πόλεις, τα χωριά και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η υπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της έγκαιρης εγγραφής των επιχειρήσεων, καθώς η πρώτη πληρωμή θα είναι αυξημένη λόγω των αναδρομικών.

«Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών», σημείωσε.

Πώς θα συμμετέχουν τα μικρά καταστήματα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα.

Η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα εύκολο και προσβάσιμο ακόμη και για πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσαρμογή τους σε νέα προγράμματα και διαδικασίες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ένταξη καταστημάτων που λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρούς οικισμούς, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να χρησιμοποιούν την ενίσχυση κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η ΕΣΕΕ πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των μελών της και των εμπορικών συλλόγων σε ολόκληρη τη χώρα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στη συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την οικονομική διευκόλυνση των καταστημάτων που θα αποδέχονται τα vouchers.

Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε οι συμμετέχοντες πάροχοι, εφόσον διαθέτουν φορολογική ενημερότητα, να εισπράττουν ολόκληρο το καθαρό ποσό των vouchers, χωρίς παρακρατήσεις.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων και στον περιορισμό των οικονομικών επιβαρύνσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

ΕΣΕΕ: Το πρόγραμμα μπορεί να ενισχύσει την τοπική αγορά

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, χαιρέτισε τον σχεδιασμό του νέου συστήματος και ιδιαίτερα τη δυνατότητα συμμετοχής μικρών εμπορικών επιχειρήσεων.

Όπως επισήμανε, είναι σημαντικό η κοινωνική πολιτική να συνδέεται με την ενίσχυση των τοπικών αγορών, προσφέροντας ταυτόχρονα στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

«Με μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτό το πρόγραμμα για τις ευπαθείς ομάδες να εξαπλώνεται και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μια εύκολη και προσιτή διαδικασία, και να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των μικρών καταστημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε τα οφέλη του προγράμματος να διαχυθούν στην πραγματική οικονομία.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κοινωνική στήριξη να συνδέεται ταυτόχρονα με την τοπική αγορά και να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις μικρές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Η ΕΣΕΕ, όπως διευκρίνισε, θα συμβάλει ενεργά στην ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συμμετοχής από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, και ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, Ιωάννης Πασπάλας.

Από την πλευρά της ΕΣΕΕ παρευρέθηκαν ο Δημήτρης Πρίφτης, διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), και η Βάλια Αρανίτου, επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ).

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την προετοιμασία του νέου συστήματος, καθώς η έγκαιρη ένταξη των επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος και την επιδιωκόμενη πρώτη καταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

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