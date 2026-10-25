Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπιν Σαλμάν: «Ναι» στο αίτημα για παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot

Την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Ριάντ, επιβεβαίωσε η Ελλάδα κατά τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρίγκιπα διάδοχο της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στο Ιράν, η προστασία των ενεργειακών υποδομών και η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.







Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Ριάντ, εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και υπογράμμισε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Βασίλειο, επισημαίνοντας ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια της χώρας όσο και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Συζητήθηκαν, ακόμη, οι περιφερειακές εξελίξεις, ιδιαίτερα στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.



Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών και στην απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου. Επανέλαβε ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κάτι που θα έθετε επικίνδυνο προηγούμενο. Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν εκτενώς για τη συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα στο πεδίο των δεδομένων, και του έργου του EMC (East to Med Data Corridor), που αποσκοπεί στη διασύνδεση Ευρώπης και Ασίας μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.







Συζήτησαν ακόμη τη δεύτερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ έκαναν επισκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2025, η οποία εδραίωσε τη συστηματική και θεσμοθετημένη συνεργασία των δύο χωρών σε σειρά από τομείς.

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