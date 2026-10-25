ΚΥΡ.25 Οκτ 2026 19:01
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ Εθνική:Ισοπαλία στο ντέρμπι Εργοτέλης-Γιούχτας-νίκες για ΑΟΑΝ και ΠΟΑ

ΕΡΓΟ-ΓΙΟΥΧΤΑΣ
clock 17:38 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Χωρίς νικητή έληξε το ηρακλειώτικο ντέρμπι στο κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής, όπου Εργοτέλης και Γιούχτας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Ο ΠΟΑ από την άλλη πήρε σπουδαία νίκη, επικρατώντας 2-0 της Επισκοπής, ενώ με το διπλό έφυγε από την Νεάπολη ο ΑΟΤ, νικώντας 0-2 την ομώνυμη ομάδα.

Ήττα για την Χερσόνησο με 3-0 από τον ΑΟΑΝ, την στιγμή που το τοπικό ντέρμπι των Χανίων ανάμεσα στα Χανιά και τον Πλατανιά βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10ος όμιλος | 5η αγωνιστική

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

ΑΟΑΝ – Χερσόνησος 3-0

ΠΟΑ – Επισκοπή 2-0

Χανιά – Πλατανιάς 1-1

Εργοτέλης – Γιούχτας 1-1

Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός 3-0

Νεάπολη – Τυμπάκι 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Χανιά 13 (18-4)

————————————-

2. ΑΟΑΝ 11 (10-3)

-. ΠΟΑ 11 (7-3)

4. Ρεθυμνιακός 10 (12-6)

5. Γιούχτας 7 (7-3)

-. Επισκοπή 7 (3-5)

-. Τυμπάκι 7 (3-6)

8. Πανακρωτηριακός 5 (4-7)

9. Εργοτέλης 5 (8-8)

————————————-

10. Χερσόνησος 3 (3-16)

11. Πλατανιάς 2 (2-5)

12. Νεάπολη 0 (1-14)

Επόμενη  αγωνιστική(1/11)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Χερσόνησος – Εργοτέλης

ΠΟΑ – ΑΟΑΝ

Πλατανιάς – Ρεθυμνιακός

Επισκοπή – Χανιά

Τυμπάκι – Πανακρωτηριακό

Γιούχτας – Νεάπολη

Τουριστικός οδηγός Χανίων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γ Εθνική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis