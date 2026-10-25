Γ Εθνική:Ισοπαλία στο ντέρμπι Εργοτέλης-Γιούχτας-νίκες για ΑΟΑΝ και ΠΟΑ

Χωρίς νικητή έληξε το ηρακλειώτικο ντέρμπι στο κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής, όπου Εργοτέλης και Γιούχτας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
Ο ΠΟΑ από την άλλη πήρε σπουδαία νίκη, επικρατώντας 2-0 της Επισκοπής, ενώ με το διπλό έφυγε από την Νεάπολη ο ΑΟΤ, νικώντας 0-2 την ομώνυμη ομάδα.
Ήττα για την Χερσόνησο με 3-0 από τον ΑΟΑΝ, την στιγμή που το τοπικό ντέρμπι των Χανίων ανάμεσα στα Χανιά και τον Πλατανιά βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10ος όμιλος | 5η αγωνιστική
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
ΑΟΑΝ – Χερσόνησος 3-0
ΠΟΑ – Επισκοπή 2-0
Χανιά – Πλατανιάς 1-1
Εργοτέλης – Γιούχτας 1-1
Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός 3-0
Νεάπολη – Τυμπάκι 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Χανιά 13 (18-4)
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2. ΑΟΑΝ 11 (10-3)
-. ΠΟΑ 11 (7-3)
4. Ρεθυμνιακός 10 (12-6)
5. Γιούχτας 7 (7-3)
-. Επισκοπή 7 (3-5)
-. Τυμπάκι 7 (3-6)
8. Πανακρωτηριακός 5 (4-7)
9. Εργοτέλης 5 (8-8)
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10. Χερσόνησος 3 (3-16)
11. Πλατανιάς 2 (2-5)
12. Νεάπολη 0 (1-14)
Επόμενη αγωνιστική(1/11)
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Χερσόνησος – Εργοτέλης
ΠΟΑ – ΑΟΑΝ
Πλατανιάς – Ρεθυμνιακός
Επισκοπή – Χανιά
Τυμπάκι – Πανακρωτηριακό
Γιούχτας – Νεάπολη
Τουριστικός οδηγός Χανίων