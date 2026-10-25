Γ Εθνική:Ισοπαλία στο ντέρμπι Εργοτέλης-Γιούχτας-νίκες για ΑΟΑΝ και ΠΟΑ

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Χωρίς νικητή έληξε το ηρακλειώτικο ντέρμπι στο κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής, όπου Εργοτέλης και Γιούχτας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Ο ΠΟΑ από την άλλη πήρε σπουδαία νίκη, επικρατώντας 2-0 της Επισκοπής, ενώ με το διπλό έφυγε από την Νεάπολη ο ΑΟΤ, νικώντας 0-2 την ομώνυμη ομάδα.

Ήττα για την Χερσόνησο με 3-0 από τον ΑΟΑΝ, την στιγμή που το τοπικό ντέρμπι των Χανίων ανάμεσα στα Χανιά και τον Πλατανιά βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10ος όμιλος | 5η αγωνιστική

Κυριακή 25 Οκτωβρίου



ΑΟΑΝ – Χερσόνησος 3-0



ΠΟΑ – Επισκοπή 2-0



Χανιά – Πλατανιάς 1-1



Εργοτέλης – Γιούχτας 1-1



Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός 3-0



Νεάπολη – Τυμπάκι 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



1. Χανιά 13 (18-4)



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2. ΑΟΑΝ 11 (10-3)



-. ΠΟΑ 11 (7-3)



4. Ρεθυμνιακός 10 (12-6)



5. Γιούχτας 7 (7-3)



-. Επισκοπή 7 (3-5)



-. Τυμπάκι 7 (3-6)



8. Πανακρωτηριακός 5 (4-7)



9. Εργοτέλης 5 (8-8)



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10. Χερσόνησος 3 (3-16)



11. Πλατανιάς 2 (2-5)



12. Νεάπολη 0 (1-14)

Επόμενη αγωνιστική(1/11)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου



Χερσόνησος – Εργοτέλης



ΠΟΑ – ΑΟΑΝ



Πλατανιάς – Ρεθυμνιακός



Επισκοπή – Χανιά



Τυμπάκι – Πανακρωτηριακό



Γιούχτας – Νεάπολη

Τουριστικός οδηγός Χανίων