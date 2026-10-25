Κυρίαρχος Ολυμπιακός στην Πάτρα με σούπερ Εντζάι -Κολοσσός – Βίκος 80-70

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Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 85-45 για την 4η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 4/4 στο πρωτάθλημα, ανεβάζοντας αισθητά την απόδοσή της μετά το πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και τέσσερα ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε 14 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ είχε 10 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85.

ΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχελάκος): Νικολαΐδης 3, Κόουλμαν 4, Φόρεστερ 4, Παρασκευόπουλος 2, Δίπλαρος 4 (5 ασίστ), Κουλμπόκα 11, Ράλλης 3, Καλαϊτζάκης 4, Αρμς 5, Αντετοκούνμπο 5, Πούλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 6 (6 ασίστ), Γουόρντ 4 (7 ασίστ), Μπουρνελές 2, Πάπας 5, Βεζένκοβ 14 (6 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (5 ασίστ), Νετζήπογλου 6, Εντζάι 19 (6/7 δίποντα) Καραγιαννίδης 6, Mιλουτίνοβ 10, Τζόσεφ 3, Χολ 5 (8 ριμπάουντ).

Ο Κολοσσός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 80-70 των Vikos Φalcons για την 4η αγωνιστική στην GBL.

Οι Ροδίτες στηρίχθηκαν στην αποτελεσματική αμυντική τους λειτουργία και στην ευστοχία από την περιφέρεια, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία παραμένει χωρίς νίκη μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Γουίλις 11 (1), Μανχόν-βαν Έικ 3, Άπσον 9, Καμπερίδης 11 (3), Μπαρνέτ 8 (1), Καράμπελας 8 (2), Τσιακμάς 3, Καλαϊτζάκης, Χριστίδης 3, Χάρις 19 (4), Κρόιζερ 5 (1).

ΒΙΚΟΣ (Γιαπλές): Καρακώστας 2, Σωτηρίου 9 (1), ΜακΝέιρ 10, Τζάστις 2, Φρίμαν 2, Άλμονор 5 (1), Χαντζής, Αγραβάνης 11 (2), Φλόιντ 14 (1), Γόντικας 2, Πατρίκης 13 (2), Ποζόγλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 4ης αγωνιστικής:

24/10

Μύκονος - Άρης 72-88

Δόξα Λευκάδας et - Ηρακλής 94-86

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62

Περιστέρι - Μαρούσι 83-81

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 78-64

25/10

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων 80-70

Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85

Eπόμενη αγωνιστική (31/10-1/11)

31/10

Βίκος - ΑΕΚ 15:00

Καρδίτσα - Κολοσσός 16:00

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 16:00

Mαρούσι - Προμηθέας 17:00

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 17:30

1/11

Ολυμπιακός - Περιστέρι 13:00

Άρης - Παναθηναϊκός 17:15

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 4-0, 8β.

Άρης 3-1 7β.

Περιστέρι 3-1, 7β.

Ολυμπιακός 4-0 6β.

Παναθηναϊκός 4-0 6β.

Καρδίτσα 2-2 6β.

Κολοσσός 2-2 6β.

ΑΕΚ 2-2 6β.

Δόξα Λευκάδας Elabet 1-3 5β.

Προμηθέας 1-3 5β.

Ηρακλής 1-3 5β.

Μύκονος 1-3 5β.

Μαρούσι 0-4 4β.

Βίκος Φαlcons 0-4 4β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς