Εντυπωσιακό βίντεο: Παγωμένη λίμνη μεταμορφώθηκε σε χρυσό -Το σπάνιο φαινόμενο που έγινε viral

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Μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από παραμύθι, όμως πρόκειται για ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο που εκτυλίσσεται σε μια από τις ομορφότερες λίμνες της Κίνας.

Χιλιάδες κομμάτια πάγου κινούνται στην επιφάνεια του νερού, συγκρούονται μεταξύ τους και, καθώς οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου τα φωτίζουν, μεταμορφώνονται σε ένα απέραντο μωσαϊκό από αστραφτερές, χρυσαφένιες ψηφίδες.

Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε στη λίμνη Σαϊράμ (Sayram Lake), στην περιοχή Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, όπου ένα ασυνήθιστο παιχνίδι ανάμεσα στον πάγο, τον άνεμο και το φως δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η επιφάνεια της λίμνης είναι καλυμμένη από χρυσές φολίδες.

Οι εικόνες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στις αρχές Ιανουαρίου του 2026, όταν κινεζικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο είναι γνωστό με την ποιητική ονομασία «χρυσές φολίδες δράκου».

Η στιγμή που η παγωμένη λίμνη γίνεται χρυσή

Καθώς ο ήλιος πλησιάζει στον ορίζοντα, οι διάφανες επιφάνειες του πάγου αρχίζουν να αντανακλούν τις θερμές αποχρώσεις του ουρανού.

Οι μικροί κρύσταλλοι λαμπυρίζουν μέσα στο νερό, ενώ η κίνησή τους δημιουργεί την εντύπωση ότι χιλιάδες χρυσά λέπια αναδύονται από τα βάθη της λίμνης.

Άλλοτε ο πάγος σχηματίζει μικρούς σωρούς κατά μήκος της ακτής και άλλοτε τα θραύσματα κινούνται με τα κύματα, παράγοντας χαρακτηριστικούς ήχους καθώς συγκρούονται μεταξύ τους.

Το φαινόμενο έχει περιγραφεί στην Κίνα ως «ο χρυσός χορός των φολίδων του δράκου», παραπέμποντας στο μυθικό πλάσμα που κατέχει ξεχωριστή θέση στην κινεζική παράδοση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κινεζικής εφημερίδας China Times, το πρακτορείο Xinhua παρουσίασε σχετικές εικόνες τον Ιανουάριο, με το φως του δειλινού να αντανακλάται πάνω στα σπασμένα κομμάτια του πάγου και να δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τι είναι το «ice push» και πώς δημιουργούνται οι παγωμένες φολίδες

Πίσω από το μαγευτικό θέαμα βρίσκεται ένα φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται ice push ή ice shove, δηλαδή η μετακίνηση και συσσώρευση πάγου.

Όταν η θερμοκρασία πέφτει σημαντικά, η επιφάνεια της λίμνης αρχίζει να παγώνει. Οι ισχυροί άνεμοι, η κίνηση του νερού και οι μεταβολές της θερμοκρασίας μπορούν να ασκήσουν πίεση στις παγωμένες επιφάνειες, προκαλώντας ρωγμές και θραύσεις.

Στη συνέχεια, τα κομμάτια πάγου μετακινούνται προς τις ακτές, όπου συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μικρές κρυστάλλινες κορυφές και εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

Το φαινόμενο μπορεί να θυμίζει ένα είδος «παγωμένου κύματος», καθώς μεγάλος αριθμός θραυσμάτων μετακινείται σταδιακά προς τη στεριά.

Στη λίμνη Σαϊράμ, η ιδιαίτερη διαύγεια του πάγου, σε συνδυασμό με το ηλιοβασίλεμα, δημιουργεί το αποτέλεσμα που έχει εντυπωσιάσει τους επισκέπτες και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το χρυσαφένιο χρώμα δεν οφείλεται σε κάποια μεταβολή της σύστασης του πάγου, αλλά στην αντανάκλαση του ηλιακού φωτός πάνω στις επιφάνειές του.

Η λίμνη που αποκαλούν «το τελευταίο δάκρυ του Ατλαντικού»

Η Σαϊράμ βρίσκεται στην αυτόνομη περιοχή Σιντζιάνγκ, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, ανάμεσα σε βουνά και εκτεταμένες φυσικές εκτάσεις.

Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές λίμνες της Κίνας, γνωστή για τα βαθιά γαλάζια νερά της και τα χιονισμένα τοπία που την περιβάλλουν κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι Κινέζοι την αποκαλούν συχνά «το τελευταίο δάκρυ του Ατλαντικού», μια ποιητική ονομασία που συνδέεται με τη γεωγραφική της θέση και το φυσικό της περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η περιοχή προσελκύει επισκέπτες με τις καταπράσινες εκτάσεις και τα αγριολούλουδά της. Τον χειμώνα, ωστόσο, η λίμνη αποκτά μια εντελώς διαφορετική όψη, καθώς οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εντυπωσιακούς σχηματισμούς πάγου.

Οι λεγόμενες «χρυσές φολίδες δράκου» αποτελούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα χειμερινά θεάματα της περιοχής, με τους φωτογράφους να αναζητούν τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού για να αποτυπώσουν το φαινόμενο.

Ένα φυσικό θέαμα που μοιάζει με ψηφιακό εφέ

Οι εικόνες από τη λίμνη Σαϊράμ είναι τόσο εντυπωσιακές, ώστε ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου αμφισβήτησαν αρχικά την αυθεντικότητα σχετικών βίντεο, θεωρώντας ότι μπορεί να είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, η μετακίνηση του πάγου αποτελεί πραγματικό και γνωστό φυσικό φαινόμενο, το οποίο έχει καταγραφεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη συγκεκριμένη λίμνη.

Αυτό που κάνει τις εικόνες τόσο ξεχωριστές είναι ο συνδυασμός των καιρικών συνθηκών, της κίνησης των παγωμένων θραυσμάτων και του φωτός.

Για λίγα λεπτά, εκεί όπου το νερό συναντά τον πάγο, η λίμνη μοιάζει να αποκτά τη μορφή ενός τεράστιου μυθικού δράκου, με τις χρυσές φολίδες του να αστράφτουν κάτω από τον χειμωνιάτικο ήλιο.

Ένα θέαμα που αποδεικνύει πως ακόμη και τα πιο παραμυθένια τοπία μπορούν να έχουν μια απολύτως φυσική εξήγηση.