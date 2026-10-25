Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Νέα δήλωση περιουσιακής κατάστασης φέρνει στο φως τα χρέη της

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία παραιτήθηκε πρόσφατα από πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δήλωσε σημαντικά δάνεια για στεγαστικό και για σκάφος, αλλά όχι χρέος σε πιστωτική κάρτα με την είσοδο στο 2026. Αυτό προκύπτει από αδημοσίευτο ομοσπονδιακό έγγραφο ηθικής, το οποίο η Washington Sun έλαβε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, εν μέσω κατηγοριών για οικονομικές παρατυπίες, τις οποίες η ίδια αρνείται, και υπό πίεση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Λευκό Οίκο.

Τι αναφέρει η δήλωση

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Γκίλφοϊλ έχει δάνειο για σκάφος του 2024 αξίας μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων, καθώς και πενταετές στεγαστικό αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων. Δεν αναγράφει χρέος σε πιστωτική κάρτα ούτε στη νέα δήλωση, την οποία κατέθεσε αρχικά τον Μάιο και βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ούτε σε εκείνη που υπέβαλε πέρυσι πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Στην παλαιότερη δήλωση, ωστόσο, είχε αναγράψει «εξαντληθείσα πιστωτική γραμμή» από την RBC Wealth Management, αξίας μεταξύ 250.001 και 500.000 δολαρίων, η οποία δεν εμφανίζεται στη νέα. Η Γκίλφοϊλ δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει την Παρασκευή. Η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο, όπως και το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής, δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο.

Οι κατηγορίες για τα 100.000 δολάρια

Η Wall Street Journal έχει αναφέρει ότι η Γκίλφοϊλ ζήτησε από τον δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντέτερς να της δανείσει 100.000 δολάρια, ώστε να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας American Express πριν από την επικύρωσή της στη Γερουσία τον Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αντάλλαγμα υποσχέθηκε πρόσβαση σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Κατηγορείται επίσης ότι δέχτηκε δώρα με ακατάλληλο τρόπο.

Η ίδια αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε σχήμα «pay-to-play». Στην ανάρτησή της στο X έγραψε: «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ δυναμικά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου». Ο Ντέτερς κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της. Σε δήλωσή τους στο CNN, οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ υποστήριξαν ότι ο Ντέτερς της όφειλε χρήματα για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επιχειρήσεις και έσοδα

Η τελευταία δήλωση περιλαμβάνει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ αυτών εταιρεία podcast και συμβουλευτικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία podcast φέρεται να απέφερε 1,5 εκατ. δολάρια το 2025, ενώ η συμβουλευτική επιχείρηση περίπου 250.000 δολάρια. Τα ποσοστά της σε δύο ακόμη εταιρείες, την Polished Rice Inc. και τη Metropolitan Medspa LLC, αποτιμώνται στο καθένα μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων, αν και δεν δήλωσε έσοδα από αυτές πέρσι.

Η συμφωνία ηθικής και η σύντομη θητεία

Σύμφωνα με τη συμφωνία ηθικής που υπέγραψε τον Μάιο του 2025, πριν από την επικύρωσή της, η Γκίλφοϊλ πούλησε δεκάδες μετοχές και φαίνεται να επένδυσε τα χρήματα σε διαπραγματεύσιμα, αμοιβαία και χρηματιστηριακά κεφάλαια. Δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της οι περισσότερες επιχειρήσεις της θα ήταν ανενεργές ή θα τη συμπεριλάμβαναν μόνο ως παθητική ιδιοκτήτρια.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι θα την προτείνει για πρεσβεία, και την πρότεινε επισήμως στις αρχές του 2025. Η Γκίλφοϊλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, παρέμεινε στη θέση της λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επικύρωσή της. Όπως μετέδωσε το CNN, την παραμονή της αποχώρησής της ο Τραμπ είχε πει στους δημοσιογράφους: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

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