Τα σακχαρούχα ποτά συνδέονται με 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου

Η καθημερινή κατανάλωση αναψυκτικών και άλλων ποτών με ζάχαρη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Gastro Hep Advances.

Ερευνητές του Mass General Brigham Cancer Institute ανέλυσαν στοιχεία από 112.284 άτομα και διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα σακχαρούχο ποτό την ημέρα εμφάνιζαν 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με όσους έπιναν τέτοια ποτά λιγότερο από μία φορά τον μήνα. Στις γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα από ένα ποτά ημερησίως, ο κίνδυνος ήταν ακόμη υψηλότερος.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα δεκαετιών από δύο μεγάλες αμερικανικές μελέτες, κατέγραψε 278 περιστατικά καρκίνου του στομάχου. Στα ποτά που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν αναψυκτικά με ανθρακικό, φρουτοχυμοί, λεμονάδες και αθλητικά ποτά. Η αυξημένη πρόσληψη φρουκτόζης συσχετίστηκε επίσης με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου.

Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση με τα ποτά που περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τον ρόλο του βακτηρίου Helicobacter pylori, γνωστού παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του στομάχου, χωρίς να εντοπίσουν σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών και της πιθανότητας λοίμωξης.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Andrew T. Chan, γαστρεντερολόγος και επιδημιολόγος στο Mass General Brigham Cancer Institute, σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη μελέτη σε πληθυσμό των ΗΠΑ που εντοπίζει αυτή τη συσχέτιση.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, με περιορισμούς όπως η ελλιπής καταγραφή ορισμένων παραγόντων κινδύνου και η περιορισμένη φυλετική και εθνοτική ποικιλομορφία των συμμετεχόντων. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να διευκρινιστούν οι πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί.

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