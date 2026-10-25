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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια τα ξημερώματα: Φωτιές σε κάδους, επίθεση με πέτρες σε πυροσβέστες - Δύο συλλήψεις

επεισόδια Εξάρχεια
clock 13:35 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενός 18χρονου και ενός 14χρονου, καθώς και σε εννέα προσαγωγές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:00, στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη, όπου άγνωστοι πυρπόλησαν δύο κάδους απορριμμάτων. Όταν έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Ακολούθησε επέμβαση διμοιρίας της αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε την ομάδα, ενώ μικροεντάσεις συνεχίστηκαν στους γύρω δρόμους. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν συνολικά φθορές σε έξι κάδους απορριμμάτων, ενώ οι δύο συλληφθέντες είναι ηλικίας 18 και 14 ετών.

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