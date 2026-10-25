Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οικονομικές υποσχέσεις και όξυνση της ρητορικής Τραμπ στην τελική ευθεία

Με οικονομικές υποσχέσεις, εντατική περιοδεία και έντονη ρητορική για ζητήματα θρησκείας και ταυτότητας επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί προσδοκούν διευρυμένα εκλογικά κέρδη, με τις αξιολογήσεις να ενισχύουν τις προοπτικές ανάκτησης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ περισσότερο αμφίρροπη παραμένει η μάχη για τη Γερουσία.

Σε προεκλογική ομιλία του στο Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, ο Τραμπ συνέδεσε ρητά την υπόσχεση πληρωμής 5.000 δολαρίων προς κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη εφόσον νικήσουν οι Ρεπουμπλικανοί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Στην ίδια ομιλία ανακοίνωσε δαπάνη 250 εκατ. δολαρίων για την πρόσληψη τουλάχιστον 5.000 νοσηλευτών σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Σύμφωνα με το Reuters, η εμφάνισή του αποσκοπούσε στη στήριξη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη Μπάιρον Ντόναλντς απέναντι στον Δημοκρατικό Ντέιβιντ Τζόλι. Η Wall Street Journal καταγράφει ευρύτερη στρατηγική οικονομικών εξαγγελιών, στην οποία περιλαμβάνεται σχέδιο στήριξης αγροτών ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι οικονομικές υποσχέσεις προβάλλονται σε μια αναμέτρηση όπου η καθημερινότητα των νοικοκυριών βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το Reuters, περίπου οι μισοί ψηφοφόροι αναφέρουν το κόστος ζωής ως σημαντικότερο εκλογικό ζήτημα. Υπάρχουν ανησυχίες για την αύξηση των τιμών σε τρόφιμα, καύσιμα, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι Δημοκρατικοί φαίνεται να κερδίζουν πόντους στις εκτιμήσεις των δημοσκόπων σχετικά με την οικονομική διαχείριση στη χώρα.

Η Βουλή των Αντιπρόσωπων εφικτός στόχος για τους Δημοκρατικούς

Όπως αναφέρει το Reuters, οι Δημοκρατικοί έχουν επεκτείνει τους στόχους τους σε περιφέρειες που ο Τραμπ κέρδισε με διψήφια διαφορά το 2024, τροφοδοτώντας προσδοκίες για «μπλε κύμα». Το κόμμα διεύρυνε το εκλογικό του πεδίο σε Κάνσας, Μίσιγκαν, Οκλαχόμα, Τέξας και Βιρτζίνια. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ο κίνδυνος υπερεκτίμησης της έκτασης των πιθανών κερδών των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με το Forbes, που παρουσιάζει τη νεότερη αξιολόγηση της υπηρεσίας εκλογικής ανάλυσης Cook Political Report, άλλες 19 αναμετρήσεις της Βουλής μετακινήθηκαν προς τους Δημοκρατικούς. Ο πίνακας του Cook καταγράφει 17 περιφέρειες χωρίς σαφές φαβορί, 16 με μικρό προβάδισμα των Δημοκρατικών και 17 με μικρό προβάδισμα για τους Ρεπουμπλικανούς. Πρόκειται όμως για αξιολογήσεις ανταγωνιστικότητας και όχι για δημοσκοπικές μετρήσεις σε κάθε έδρα.

Οι 17 αναμετρήσεις χωρίς σαφές φαβορί βρίσκονται στην Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, την Αϊόβα, το Κεντάκι, το Μίσιγκαν, τη Μοντάνα, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το Τέξας και τη Βιρτζίνια.

Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη 17η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, την 7η και την 9η του Οχάιο και τρεις περιφέρειες του Μίσιγκαν — την 4η, την 7η και τη 10η.

Στη Νέα Υόρκη, η Δημοκρατική Κέιτ Κόνλεϊ, πρώην αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας, αντιμετωπίζει τον Μάικ Λόλερ, έναν από τους περισσότερο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς της Βουλής. Στην Πενσιλβάνια, ο Δημοκρατικός Μπομπ Μπρουκς, πυροσβέστης με συνδικαλιστική δράση, διεκδικεί την έδρα του Ρεπουμπλικανού Ράιαν Μακένζι στην περιοχή του Άλενταουν, ενώ η Δημοκρατική δήμαρχος του Σκράντον, Πέιτζ Κονιέτι, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Ρομπ Μπρέσναχαν.

Μικρό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς δίνει ο Cook στην 1η και την 3η περιφέρεια της Αϊόβα. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο υποψηφίων, εκεί αναμετρώνται, αντίστοιχα, η Δημοκρατική Κριστίνα Μποχάναν με τη Ρεπουμπλικανή Μαριάνετ Μίλερ-Μικς και η Δημοκρατική Σάρα Τρον Γκάριοτ με τον Ρεπουμπλικανό Ζακ Ναν. Αντίστοιχη αξιολόγηση καταγράφεται για τη Δημοκρατική Ελέιν Λούρια απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζεν Κίγκανς στη 2η της Βιρτζίνια και για τη Δημοκρατική Ρεμπέκα Κουκ απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Ντέρικ Βαν Όρντεν στην 3η του Ουισκόνσιν.

Στην άλλη πλευρά, η κατάταξη διατηρεί μικρό προβάδισμα στους Ρεπουμπλικανούς με την Λόρεν Μπόμπερτ στην 4η του Κολοράντο, την 'Αννα Πολίνα Λούνα στη 13η της Φλόριντα και την Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ στην 27η της Φλόριντα.

Μάχη για τη Γερουσία

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να φτάσουν τις 51. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες έναντι 47 της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, στην οποία συμμετέχουν και δύο ανεξάρτητοι. Στις εκλογές κρίνονται 35 έδρες.

Επτά αναμετρήσεις κατατάσσονται από τον Cook χωρίς σαφές φαβορί: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Μίσιγκαν, Οχάιο και Τέξας. Οι έξι αφορούν έδρες που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί, ενώ στο Μίσιγκαν οι Δημοκρατικοί υπερασπίζονται δική τους έδρα.

Στην Αϊόβα διεκδικούν την έδρα ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ και η Ρεπουμπλικανή Άσλεϊ Χίνσον, στο Κάνσας ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ, στο Μέιν ο Δημοκρατικός Τρόι Τζάκσον και η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς και στο Οχάιο ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν και ο Ρεπουμπλικανός Τζον Χάστεντ, σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο υποψηφίων.

Ευνοϊκότερη εικόνα για τους Δημοκρατικούς καταγράφει ο Cook στη Βόρεια Καρολίνα και την Τζόρτζια, με υποψηφίους τον Ρόι Κούπερ και τον γερουσιαστή Τζον Όσοφ, αντίστοιχα. Στο Νιου Χάμσαϊρ δίνει μικρό δημοκρατικό προβάδισμα στην αναμέτρηση του Κρις Πάππας με τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνούνου και την παρουσίαση των αναμετρήσεων από το CNN.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ταλαρίκο, πολιτειακός βουλευτής και σπουδαστής θεολογίας, επιδιώκει να προσελκύσει ανεξάρτητους και μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς με έμφαση στην ακρίβεια και στη διαφθορά. Ο Πάξτον, με τη στήριξη του Τραμπ, προβάλλει ζητήματα αξιών και κομματικής συσπείρωσης. Το AP καταγράφει ισχυρή χρηματοδοτική ενίσχυσή του από μεγάλους δωρητές μέσω εξωτερικών πολιτικών οργανώσεων, παρά την επιτυχία της εκστρατείας Ταλαρίκο στη συγκέντρωση εισφορών.

Στο Μίσιγκαν, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ Σάγιεντ, πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς. Σύμφωνα με το AP, ο Ρότζερς έχει διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν και τους δασμούς στον Καναδά. Ο Ελ Σάγιεντ επιχειρεί να τον συνδέσει με την προεδρική πολιτική, ενώ ο Ρότζερς παρουσιάζει τις προοδευτικές θέσεις του αντιπάλου του ως υπερβολικά αριστερές για την πολιτεία.

Στην Αλάσκα, η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. Όπως περιγράφει το New Yorker, η Πελτόλα, πρώην ομοσπονδιακή βουλευτής με καταγωγή Γιούπικ, έχει θέσει στο επίκεντρο την προστασία της αλιείας και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτήν. Η μείωση των πληθυσμών σολομού και η διαμάχη για τη βιομηχανική αλιεία διαπερνούν τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές.

Στην ίδια πολιτεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί δικαστική παρέμβαση στην πιστοποίηση του αποτελέσματος λόγω της συμμετοχής ομώνυμου υποψηφίου, του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν. Σύμφωνα με το δικόγραφο, η κυβέρνηση ζητεί να μην πιστοποιηθεί αποτέλεσμα εάν ο εν ενεργεία γερουσιαστής χάσει και θα κέρδιζε εφόσον οι ψήφοι του ομώνυμου υποψηφίου αποδίδονταν σε εκείνον, με εφαρμογή της διαδικασίας κατάταξης προτιμήσεων της Αλάσκας. Ζητεί να προηγηθεί έρευνα για το εάν υπήρξε σύγχυση των ψηφοφόρων. Πρόκειται για αίτημα της κυβέρνησης και όχι για δικαστική απόφαση.

Το ίδιο το δικόγραφο αναγνωρίζει ότι τα δικαστήρια της Αλάσκας είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος έδωσε εντολή για την προσφυγή, ενώ η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μερκόφσκι αντιτάχθηκε στην κίνηση.

Η περιοδεία Τραμπ αποσκοπεί πρωτίστως στην κινητοποίηση της εκλογικής του βάσης. Σύμφωνα με το Reuters, στην Αϊόβα κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, η Ρεπουμπλικανή υποψήφια γερουσιαστής Χίνσον έχει ζητήσει άμεσο τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επικαλούμενη την επιβάρυνση από τις τιμές καυσίμων και τροφίμων, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Μίλερ-Μικς και Ναν συντάχθηκαν με Δημοκρατικούς σε ψηφοφορία για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου.

Το προεδρικό ημερολόγιο περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Κάνσας, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα, την Αϊόβα και τη Φλόριντα. Προβλέπει επίσης συγκεντρώσεις στο Πέρι της Τζόρτζια στις 24 Οκτωβρίου και στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν στις 25 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το CNN περιγράφει όξυνση της θρησκευτικής και πολιτισμικής ρητορικής του προέδρου ως μέσο συσπείρωσης συντηρητικών ψηφοφόρων. Η ανάλυση του κορυφαίου αμερικανικού μέσου αναφέρεται στις επιθέσεις κατά του μουσουλμάνου υποψηφίου Ελ Σάγιεντ και στην παρουσίαση των εκλογών ως δοκιμασίας για τη θρησκεία και την ταυτότητα της χώρας. Το δίκτυο επισημαίνει ότι παραμένει αβέβαιο εάν αυτή η στρατηγική μπορεί να προσελκύσει αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους που ανησυχούν κυρίως για την οικονομική τους κατάσταση.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, επίσης ρεπορτάζ του CNN καταγράφει ανησυχία συνεργατών του προέδρου για ενδεχόμενες εκλογικές απώλειες και μετεκλογικές αλλαγές προσώπων. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις αναφορές για εσωτερικούς ανταγωνισμούς ως αβάσιμες εικασίες και δηλώνει ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στη διατήρηση των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών. Το CNN διευκρινίζει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει σαφή ένδειξη πως σχεδιάζει αλλαγές προσωπικού μετά τις εκλογές.

Διαβάστε επίσης

Βουλγαρία: Στις κάλπες για πρόεδρο με το βλέμμα στην Ουκρανία και την ασφάλεια

Τουρκία: Νέα NAVTEX για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο - Στο επίκεντρο ο αγωγός προς τα Κατεχόμενα