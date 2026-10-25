Δημόσιο: Πιέσεις για νωρίτερα και σε περισσότερους το επίδομα των 500 ευρώ

Στο τραπέζι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται σενάρια επίσπευσης της καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιέσεις από συνδικαλιστικούς κύκλους για διεύρυνση των δικαιούχων του μπόνους απόδοσης που φτάνει στο 15% του ετήσιου μισθού τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς φουντώνει ξανά το κύμα ακρίβειας και ολοένα και περισσότεροι αναλυτές κάνουν λόγω για «δύσκολο χειμώνα» (ιδίως λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου), αυξάνονται οι φωνές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίες ζητούν ανοιχτά να καταβληθεί έναν χρόνο νωρίτερα το μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Δηλαδή να καταβληθεί για πρώτη φέτος τα Χριστούγεννα και όχι από τα Χριστούγεννα του 2027, όπως προέβλεψε η αρχική εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ (05.09.26) και αποτυπώθηκε στο νομοσχέδιο που έφερε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών στις 18 Οκτωβρίου 2026.

Εκτιμήσεις για ακόμα πιο θετική δημοσιονομική απόδοση

Στελέχη της οδού Νίκης με πλήρη εικόνα των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας, μιλώντας στο powergame.gr, αναφέρουν πως η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πως το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος θα κλείσει ακόμα και πάνω από το 4% του ΑΕΠ έναντι επίσημης εκτίμησης για 3,6%.

Εφόσον αυτή η εκτίμηση επαληθευθεί, τότε προκύπτει ένα επιπλέον μαξιλάρι κοντά 1 δισ. ευρώ, η διάθεση του οποίου στη μία ή την άλλη μεριά αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει πως μία τέτοια παρέμβαση όπως η πρώτη καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ φέτος τα Χριστούγεννα αντί για του χρόνου, εφόσον δεν «χτυπά» στο όριο δαπανών, θα μπορούσε να είναι δημοσιονομικά ανεκτή.

Σημειώνεται πως το δημοσιονομικό κόστος για το εν λόγω επίδομα αποτιμάται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 στα 433 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ήμισυ του επιπλέον μαξιλαριού το οποίο εκτιμά ότι θα προκύψει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού φέτος.

Αν και η επίσημη τελική εικόνα για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού θα αποτιμηθεί τον Απρίλιο του 2027, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως το αργότερο σε έναν μήνα από τώρα, θα υπάρχει μία ανεπίσημη, ασφαλής εικόνα για το αν θα προκύψει το αναμενόμενο αυτό μαξιλάρι.

Παράλληλα, ως «εφεδρεία» παραμένει το αποθεματικό του 1 δισ. ευρώ το οποίο διατηρεί το ΥΠΕΘΟΟ για «έκτακτη ανάγκη».

Άρα, πέραν του πιθανού επιπλέον υπερ-πλεονάσματος της τάξεως του 1 δισ., το οποίο θα πρέπει να «καταναλωθεί» εντός του τρέχοντος έτους κατά τρόπο που θα επιλέξει η κυβέρνηση, αν δεν προκύψει έκτακτη ανάγκη, θα έχει στη διάθεση της επιπλέον 1 δισ. ευρώ από το αποθεματικό.

Τα ποσά αυτά είναι υπεραρκετά, εφόσον διατηρηθούν στο ακέραιο ως προβλέψεις και ως διαθέσιμα, προς το τέλος του έτους, προκειμένου να καλύψουν την καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων από φέτος, αλλά και ενδεχομένως άλλες δαπάνες όπως η ακόμα πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Πιέσεις για περισσότερους δικαιούχους του μπόνους

Αυξάνονται, την ίδια ώρα, οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για διεύρυνση των δικαιούχων του μπόνους προς τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι επιτυγχάνουν τους στόχους της υπηρεσίες τους.

Το διαθέσιμο κονδύλι για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, κάθε χρόνο μία μικρή μειοψηφία των υπηρεσιών του δημοσίου (και άρα και του συνόλου των υπαλλήλων) μπορεί να διεκδικήσει την είσπραξη του μπόνους, με βάση τις κεντρικές αποφάσεις της κυβέρνησης και κάθε υπουργείου.

Παράλληλα, δεν σημειώνεται σημαντική εναλλαγή μεταξύ των υπηρεσιών που κάθε χρόνο είναι «επιλέξιμες» για να το λάβουν.

Αυτό σημαίνει πως η πλειοψηφία των υπαλλήλων δεν είναι καν «επιλέξιμη» για να διεκδικήσει το μπόνους, με συνέπεια να έχουν αρχίσει να δημιουργούνται δυσαρέσκειες σε μερίδες δημοσίων υπαλλήλων.

Είναι για αυτό που ωριμάζει -στο εσωτερικό της κυβέρνησης- το σενάριο για αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου και, άρα, για διεύρυνση των δυνάμει δικαιούχων δημοσίων υπαλλήλων.

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