Pizza Fan: Τα «κεράσματα» των 5.000 ευρώ την ημέρα και τα αδήλωτα έσοδα που αυξήθηκαν κατά 135%

«Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά». Με αυτή τη φράση φέρεται να έδινε το σύνθημα ο άνθρωπος που, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που συνδέεται με καταστήματα franchise της Pizza Fan. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, παραγγελίες εμφανίζονταν στο σύστημα ως «κεράσματα», με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις.

Οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνουν αναφορές σε εισπράξεις χιλιάδων ευρώ την ημέρα, στη διακίνηση μετρητών, αλλά και σε φερόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα στην ΑΑΔΕ, από τα οποία ο αποκαλούμενος ως αρχηγός φέρεται να αντλούσε πληροφορίες για καταγγελίες και πιθανούς φορολογικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραγγελίες που φέρονται να καταχωρίζονταν ως «κεράσματα» αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ ημερησίως. Την ίδια στιγμή, τα αδήλωτα έσοδα φέρονται να αυξήθηκαν μέσα σε έναν μήνα κατά 135%, από τις 62.000 ευρώ στις 146.000 ευρώ.

Pizza Fan: Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και τα αδήλωτα έσοδα

Οι συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποτυπώνουν, σύμφωνα με την έρευνα, την ανησυχία που προκαλούσε σε εμπλεκόμενα πρόσωπα η αύξηση των ποσών που φέρονται να διακινούνταν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Σεπτεμβρίου, ένας από τους κατηγορουμένους φέρεται να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες» , αναφερόμενος στην αύξηση της συγκεκριμένης πρακτικής.

Η επιλογή «κέρασμα» φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την καταχώριση παραγγελιών χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές, χρήματα από συναλλαγές δεν εμφανίζονταν ως δηλωμένα έσοδα.

Το μοίρασμα των μετρητών και οι φερόμενες «άκρες» στην ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες για τη διακίνηση των χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης συζητούσαν για συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής, όπου φέρεται να επρόκειτο να μοιραστούν τα μετρητά από τα «κεράσματα».

«Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», φέρεται να λέει ένας από τους δύο άνδρες στην καταγεγραμμένη συνομιλία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού FBI, ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανιζόταν να επικαλείται διασυνδέσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε συνομιλίες του φέρεται να αναφέρεται σε φίλους στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι, όπως υποστήριζε, τον είχαν ενημερώσει για καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας και για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη λειτουργία του κυκλώματος.

«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε» – Το πρόβλημα με το λογισμικό

Την ανησυχία για τη λειτουργία του μηχανισμού αποτυπώνει και συνομιλία της 11ης Ιουνίου. Σε αυτήν, ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να προειδοποιεί: «Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε».

Η συζήτηση φέρεται να έγινε όταν εντοπίστηκε πρόβλημα στο λογισμικό, το οποίο εμφάνιζε την επιλογή «κέρασμα» σε παραγγελίες που συνδέονταν με ειδική τιμολογιακή πολιτική μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο επικοινώνησαν με τον υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης, επισημαίνοντας ότι το σύστημα επέτρεπε την ολοκλήρωση συγκεκριμένων συναλλαγών χωρίς την έκδοση απόδειξης. Ο τεχνικός φέρεται να απάντησε ότι θα εξετάσει το ζήτημα με τους προγραμματιστές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το λογισμικό ήταν νόμιμο. Οι Αρχές εξετάζουν, ωστόσο, τις φερόμενες παρεμβάσεις και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνταν οι δυνατότητές του, προκειμένου να ολοκληρώνονται πληρωμές χωρίς να εκδίδονται τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.

Το συγκεκριμένο σύστημα φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε καταστήματα franchise και όχι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σύμφωνα με την έρευνα, το στοιχείο αυτό ενδέχεται να δυσχέραινε τη σύνδεση των βασικών κατηγορουμένων με τη λειτουργία του μηχανισμού.

Η έρευνα για τη διάρκεια της φερόμενης απάτης και οι απειλές για την επωνυμία

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός. Η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο η πρακτική να είχε ξεκινήσει πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο φερόμενος ως αρχηγός αναφέρεται σε ιδιοκτήτη καταστήματος, υποστηρίζοντας ότι μόλις την προηγούμενη χρονιά είχε διαπιστωθεί πως δεν γνώριζε τη λειτουργία του συστήματος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην Pizza Fan επί 17 χρόνια.

«Πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην PIZZA FAN… πρόκειται μερικοί περί χαζών έτσι» , φέρεται να λέει.

Από το περιεχόμενο των συνομιλιών προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι ο φερόμενος ως αρχηγός δεν περιοριζόταν σε οδηγίες για τη χρήση της επιλογής «κέρασμα». Όταν διαπίστωνε ότι υπεύθυνοι καταστημάτων δεν την αξιοποιούσαν, φέρεται να τους απειλούσε ακόμη και με αφαίρεση της επωνυμίας.

Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, φέρεται να αναφέρει ότι θα μπορούσε να τιμωρήσει ιδιοκτήτη και να του αφαιρέσει αυτό που είχε, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι έπρεπε να λειτουργούν τα καταστήματά τους με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρούσε σωστό.

Οι συνομιλίες αυτές εξετάζονται ως μέρος του υλικού που αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού.

«Κεράστε μια πίτσα» – Η καταγγελία πελάτη που δεν έλαβε απόδειξη

Χαρακτηριστική είναι και η συνομιλία μεταξύ υπευθύνου καταστήματος και επιθεωρητή της εταιρείας, η οποία αφορά παράπονο πελάτη που είχε πληρώσει παραγγελία με μετρητά, αλλά δεν είχε λάβει απόδειξη.

Σύμφωνα με τον διάλογο, η παραγγελία είχε καταχωριστεί ως «κέρασμα». Ο πελάτης φέρεται να έστειλε μήνυμα διαμαρτυρίας, εκφράζοντας αμφιβολίες για τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης και προειδοποιώντας ότι θα κινηθεί νομικά, ενώ ζητούσε να του επιστραφούν τα χρήματά του.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος περιγράφει στον επιθεωρητή το περιστατικό, εξηγώντας ότι δεν είχε παραδοθεί απόδειξη επειδή η παραγγελία είχε καταχωριστεί ως κέρασμα.

Η απάντηση του επιθεωρητή, σύμφωνα με την καταγεγραμμένη συνομιλία, ήταν να δοθεί αρχικά στον πελάτη πίστωση. Όταν ο υπεύθυνος ρώτησε αν θα του προσφέρουν δύο πίτσες, ο επιθεωρητής φέρεται να απάντησε ότι αρκεί μία και να τον συμβούλεψε να ισχυριστεί ότι η απόδειξη είχε εκδοθεί κανονικά, αλλά πιθανότατα είχε πέσει από τον διανομέα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Εεεεε δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει κέρασμα και πήρα και το Δ. πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ’ άλλο έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις εεεε, θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δυο πιτσούλες ; Δύο πίτσες ;

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μία. Θα του πεις, θα του πεις η απόδειξη έχει κοπεί κανονικά απλά προφανώς έπεσε από το διανομέα. Εκδώστε τη, πηγαίντε τη.

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