Basketgate: Η ώρα του ανακριτή για Λιόλιο και Μαυραγάνη - Φύλλο και φτερό τα οικονομικά των 6 συλληφθέντων

Συνεχίζονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση των στημένων στο μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και τον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη, να αναμένονται στις 10 το πρωί στον ανακριτή.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία στοιχείο που να τον συνδέει με τα ερευνώμενα αδικήματα, κάνοντας λόγο για σκευωρία.





Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισής του, η κατηγορία στηρίζεται, κατά την εκτίμησή του, σε αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων και όχι σε μηνύματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν προηγούμενες αντιδικίες με τον εντολέα του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι καταγγέλλοντες είχαν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο μηνύσεων και αιτημάτων ελέγχου από την πλευρά Λιόλιου.

Στο μικροσκόπιο 49αγώνες



Η έρευνα αφορά καταγγελίες για πιθανή αλλοίωση αποτελεσμάτων σε 49 αναμετρήσεις, από την Basket League και τις μικρότερες κατηγορίες έως και σχολικά πρωταθλήματα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, γραπτά μηνύματα και αναφορές σε φερόμενες παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών και στην εξέλιξη αγώνων





Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου στον αθλητικό εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός επηρεασμού αποτελεσμάτων και ποια πρόσωπα ενδεχομένως συμμετείχαν σε αυτόν. Οι αναφορές αυτές αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν αποδεδειγμένη ενοχή των κατηγορουμένων.

Έρευνα από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος



Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων. Οι έλεγχοι συνδέονται με τον εντοπισμό σημαντικών ποσών σε μετρητά κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και περισσότερα από 800.000 ευρώ στο σπίτι του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Ο ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη Αρχή έχει χτυπήσει «καμπανάκι» για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά και σε άλλα αθλήματα.

Έτσι, η ανεξάρτητη Αρχή θα επεκτείνει τους ελέγχους συνολικά στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, εδώ και χρόνια δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά για τυχόν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.





Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες θα διευρυνθούν και σε άλλους παράγοντες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματίσει ο αθλητικός εισαγγελέας και οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, τεσσάρων διαιτητών και ενός επιχειρηματία.

Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου



Ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από διαδικασία που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα 820.000 που βρέθηκαν στην κατοικία του προέρχονται από νόμιμα εισοδήματα της πολυετούς επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και από οικογενειακούς πόρους.

Όπως φέρεται να ανέφερε, από το 2001 έως το 2026 τα εισοδήματά του από τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο και την οικογένειά του ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Υποστήριξε ακόμη ότι συγκέντρωνε σταδιακά μετρητά από τραπεζικές αναλήψεις και ότι το ποσό δικαιολογείται από τα εισοδήματά του.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, με την Βάσω Τσαρούχα, τον Αναστάσιο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά να αναμένονται στην Ευελπίδων στις 10:30 το πρωί.

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