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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - Ιστορικές στιγμές: Στο Ρέθυμνο η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Σουμελά

σουμελά ρεθυμνο
clock 14:50 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αργά το βράδυ της Παρασκευής, 23ης Οκτωβρίου 2026, αφίχθη στον Αερολιμένα Χανίων, με απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη, η Ιερά και Θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, από το ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα του Βερμίου.

Την Ιερά Εικόνα συνοδεύουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Εντιμότατος κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, Πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», καθώς και Κληρικοί και λαϊκοί, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Την Ιερά Εικόνα υποδέχθηκαν στον Αερολιμένα Χανίων ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος συνόδευσε την Ιερά Εικόνα στο Ρέθυμνο, για την επίσημη υποδοχή Της το απόγευμα του Σαββάτου.

σουμελα αεροδρομιο ηρακλειου

Την επιστασία και τη μέριμνα της σεμνής υποδοχής στον Αερολιμένα Χανίων είχε ο Διευθυντής του Αεροδρομίου Χανίων κ. Τάσος Τηνιακός, τον οποίο η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ευχαριστεί θερμά.

σουμελα ρεθυμνο

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τεμαχίων Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, 24ης Οκτωβρίου 2026, και ώρα 5:30 μ.μ., στην πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου.

χερι αγιου δημητρίου

Η Παναγία η Σουμελιώτισσα, η Μάνα του Πόντου, να σκεπάζει και να ευλογεί όλους και ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλύτης να πρεσβεύει στον Θρόνο του Θεού για τη σωτηρία όλων μας.

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