Για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο η εικόνα της Παναγίας Σουμελά – Ιστορικό προσκύνημα και σε Μυλοπόταμο και Ανώγεια

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Για πρώτη φορά θα φτάσει στο Ρέθυμνο η Ιερά και Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, από το Σάββατο 24 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Κατά την εξαήμερη παραμονή της θα πραγματοποιηθούν Ιερές Ακολουθίες και λατρευτικές εκδηλώσεις, ενώ η εικόνα θα μεταφερθεί επίσης στο Πέραμα Μυλοποτάμου και στα Ανώγεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς να την προσκυνήσουν. Τις ακολουθίες θα τιμήσει με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση την πρώτη έλευση στο Ρέθυμνο της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, του ιερού αυτού κειμηλίου της πίστεως και της ιστορικής μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Από το Σάββατο 24 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ο ευσεβής λαός του Ρεθύμνου και όλης της Μεγαλονήσου Κρήτης θα έχει την ιδιαίτερη ευλογία να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την Ιερά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, συμμετέχοντας στις Ιερές Ακολουθίες και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το εξαήμερο της παραμονής Της.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Ιερά Εικόνα θα μεταφερθεί επίσης στο Πέραμα, έδρα του Δήμου Μυλοποτάμου, και στα Ανώγεια, έδρα του Δήμου Ανωγείων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα προσκυνήσεως και στους πιστούς των περιοχών αυτών.

Τις Ιερές Ακολουθίες θα λαμπρύνει διά της υψηλής παρουσίας του ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος θα προεξάρχει σε σειρά λατρευτικών συνάξεων, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

17:30 Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας ενώπιον της πλατείας των Τεσσάρων Μαρτύρων.

17:45 Δοξολογία και ακολούθως Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

21:00 Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

07:00 Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

13:00 Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

18:00 Αρχιερατικός Εσπερινός. Τους ύμνους θα ψάλει η Χορωδία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Χανίων.

21:00 Ιερά Αγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Μεταφορά της Ιεράς Εικόνας στο Πέραμα, έδρα του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΠΕΡΑΜΑ – ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

08:00 Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

13:00 Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Μεταφορά της Ιεράς Εικόνας στα Ανώγεια, έδρα του Δήμου Ανωγείων.

ΑΝΩΓΕΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

17:00 Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Ανωγείων.

21:00 Επιστροφή της Ιεράς Εικόνας στο Ρέθυμνο.

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

13:00 Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

19:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

21:00 Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους Τέσσαρας Νεομάρτυρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

07:00 Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

10:45 Δοξολογία επί τη Εθνική Επετείω και Παρέλαση.

18:00 Μεθέορτος Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των Τιμίων Καρών των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

07:00 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

12:00 Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο και αναχώρηση της Ιεράς Εικόνας για τον Αερολιμένα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προσκαλεί το θεοτοκόφιλο πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας, τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες, τις Αρχές και τους φορείς του τόπου μας, καθώς και όλους τους ευσεβείς χριστιανούς, να συμμετάσχουν με πίστη και ευλάβεια στην υποδοχή και στις Ιερές Ακολουθίες προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Η πρώτη έλευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στο Ρέθυμνο αποτελεί ξεχωριστό εκκλησιαστικό και πνευματικό γεγονός, αλλά και ευκαιρία να τιμήσουμε την Παναγία μας, η οποία αποτελεί διαχρονικά το καταφύγιο, την παρηγορία και την ελπίδα των πιστών.

Ιδιαίτερα προσκαλούνται οι νέοι και οι νέες, οι οικογένειες και τα παιδιά μας, ώστε όλοι μαζί να αναπέμψουμε τις προσευχές μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ζητώντας τη μητρική Της προστασία, την ειρήνη στον κόσμο, την ενότητα και την ευλογία στις οικογένειες και στον τόπο μας.

Ας προσέλθουμε όλοι με ευλάβεια και πνευματική χαρά, για να υποδεχθούμε και να προσκυνήσουμε την Παναγία Σουμελά, τη Μητέρα και Προστάτιδα όλων μας.

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