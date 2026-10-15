Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - «Προσπαθείτε να πιάσετε τις τοπικές αρχές στον ύπνο»

Την ολοκλήρωση της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Αθανάτων, ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός, υποστηρίζοντας τη σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, τόνισε ότι η δομή αυτή αποτελεί βασικό σχεδιασμό του υπουργείου και έχει συμφωνηθεί με τοπικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη προβλέπει δύο δομές: μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, ολοκληρώθηκε η δομή της Αγιάς στα Χανιά, ενώ η λειτουργία μισθωμένου πλοίου έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 7.000 μεταφορές από την Κρήτη σε άλλες δομές της χώρας.

Το υπουργείο πρότεινε δώδεκα εναλλακτικές τοποθεσίες για τη δομή στο Ηράκλειο, όμως δεν υπήρξε αποδοχή από την αυτοδιοίκηση. Όπως ανέφερε ο υπουργός , «σε πρόσφατη συνάντηση με τον δήμο και τους κατοίκους του Ηρακλείου, δόθηκε περιθώριο για άλλες προτάσεις, όμως δεν κατατέθηκε καμία» . Έτσι, προχωρά η διαδικασία στη χωροθετημένη περιοχή των Αθανάτων, όπου οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο είναι σε ιστορικό χαμηλό, ωστόσο στην Κρήτη καταγράφεται αύξηση. Ειδικότερα, ανέφερε 19.000 αφίξεις, υπογραμμίζοντας πως ο υφιστάμενος σχεδιασμός παραμένει επαρκής, ακόμα και με τις αυξημένες ροές στην Ιεράπετρα.

Συνολικά, η πληρότητα των δομών φιλοξενίας ανέρχεται σε 50%, με περίπου 20.000 φιλοξενούμενους από τις διαθέσιμες 40.000 θέσεις. Όσον αφορά τις μεταφορές και την αποσυμφόρηση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό διαμενόντων.

Στην Κρήτη, όταν φτάνουν μετανάστες, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ όσων έχουν προσφυγικό προφίλ και όσων όχι . Οι τελευταίοι μεταφέρονται σε Κλειστές Φυλασσόμενες Δομές και, αν απορριφθεί το αίτημα ασύλου, επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο υπουργός αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής όπου συζητείται η ελληνική πρόταση για έκτακτο μηχανισμό αναστολής ασύλου και άμεσες επιστροφές. Όπως δήλωσε, η πρόταση αυτή στηρίζεται από πολλές χώρες και έχει γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν, ενώ ήδη αποφέρει αποτελέσματα.

Αντιδράσεις κομμάτων για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο

Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης που προβλέπει την κατασκευή νέας δομής μεταναστών στους Αθανάτους Ηρακλείου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου και διαχείρισης, τονίζοντας ότι η τροπολογία προκύπτει από αδιέξοδα και ότι η κατάσταση στην Ιεράπετρα είναι δραματική. Επισήμανε επίσης πως η επιλογή του σημείου για τη δομή είναι ακατάλληλη.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, υπογράμμισε ότι οι αυξανόμενες ροές οφείλονται σε πολέμους και κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ. Δήλωσε ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει την τροπολογία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τους Κρητικούς για τη δομή στο Ηράκλειο και επέκρινε τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νίκης, Ασπασία Κουρουπάκη, αναφέρθηκε στη μίσθωση της δομής, επισημαίνοντας το υψηλό κόστος και την απουσία ημερομηνίας λήξης, ενώ ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτήρισε τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης αυταρχική και ρατσιστική, επισημαίνοντας προβλήματα στη χωροθέτηση της δομής.

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με στόχο τη μείωση των ροών και τον περιορισμό των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες. Υπογράμμισε ότι η δομή στο Ηράκλειο είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη και την ασφάλεια των κατοίκων.

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