Ηράκλειο: Μίσθωση ακινήτου στους Αθανάτους για φιλοξενία μεταναστών - Κατατέθηκε τροπολογία

Από οργή διακατέχονται οι κάτοικοι της περιοχής Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου, εκφράζοντας την κατηγορηματική τους αντίθεση στην κυβερνητική πρωτοβουλία για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο Σκουλούδη (θέση «Λιναρίδι»).

Η κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, η οποία προβλέπει τη μίσθωση του ακινήτου έναντι 13.500 ευρώ μηνιαίως, λειτούργησε ως θρυαλλίδα, προκαλώντας κύμα οργής στην τοπική κοινωνία. Η κυβέρνηση επικαλείται τον Ν. 4375/2016 και λόγους «έκτακτης ανάγκης» λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς τη νότια Κρήτη, ωστόσο οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια αυθαίρετη και αιφνιδιαστική απόφαση που παρακάμπτει πλήρως την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο «πόδι» η τοπική κοινωνία – Πάνω από 10.000 υπογραφές

Οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο εδώ και τέσσερις μήνες, έχουν ήδη συγκεντρώσει περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών και φορέων που τάσσονται κατά του σχεδιασμού. Στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, οι επιτροπές αγώνα εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, νομιμότητας και καταλληλότητας της συγκεκριμένης τοποθεσίας.



Υπογραμμίζουν ότι η επιλογή του συγκεκριμένου κτιρίου έγινε χωρίς καμία πρότερη διαβούλευση, ενώ εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή και την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τη διαχείριση μιας τέτοιας δομής.

Ανοιχτό προσκλητήριο στους βουλευτές για καταψήφιση

Σε μια προσπάθεια να ασκήσουν θεσμική πίεση, οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς απέστειλαν ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, καλώντας τους να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες. Το αίτημά τους είναι ξεκάθαρο: να πάρουν σαφή θέση απέναντι στο ζήτημα και να καταψηφίσουν τη σχετική τροπολογία κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με τους κατοίκους των Αθανάτων να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποδεχθούν τετελεσμένα γεγονότα που αποφασίστηκαν ερημήν τους στην Αθήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ