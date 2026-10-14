Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 1,55 ευρώ η τιμή διάθεσης - Στα 40 λεπτά το λίτρο η αθροιστική επιδότηση

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Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η εξειδίκευση των μέτρων έγινε, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.

Η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων

Απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα, ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών. Με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, περιορίζει την επιβάρυνση των νοικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

1. Τι δίνει το κράτος. Οι νέες επιδοτήσεις

Από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία:

· 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης,

· 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης (diesel),

· 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (από τις 17/10).

Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.

Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

2. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση, με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι εταιρείες διύλισης προστίθενται στην κρατική επιδότηση διαμορφώνοντας το συνολικό όφελος ως εξής:

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Το κράτος και τα διυλιστήρια απορροφούν από κοινού 40 λεπτά από κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης και 20 λεπτά από κάθε λίτρο diesel κίνησης.

3. Πετρέλαιο θέρμανσης: Από το 1,95 ευρώ στο 1,55 ευρώ.

Πραγματικό κόστος κοντά στο 1,35 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των διυλιστηρίων:

· Η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο.

· Η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο (από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών).

· Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος, με βάση τα παραπάνω, αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο.

Δηλαδή, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος, σε σχέση και με το 1,75 ευρώ/λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο. Για αυτούς τους δικαιούχους, η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.

4. Έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για ολόκληρο τον χειμώνα

Πέρα από τη μείωση της τιμής στην αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

· Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ.

· Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

· Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης.

· Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία.

Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της αύξησης του επιδόματος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.

5. Διπλή προστασία των νοικοκυριών

Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνει:

· 46 εκατ. ευρώ για άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

· 52 εκατ. ευρώ πρόσθετους πόρους για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Η φιλοσοφία των μέτρων είναι σαφής. Από τη μία οριζόντια παρέμβαση για να μειωθούν άμεσα οι τιμές και από την άλλη πρόσθετη, στοχευμένη ενίσχυση για τα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητά τους. Στόχος είναι να συγκρατήσει το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης, να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις και να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των οικογενειών.

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