Χατζηδάκης: Κάτω από το 1,75 η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης -Συνεχίζεται η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης

Το μήνυμα πως «η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία», έστειλε το πρωί της Τετάρτης (14/10) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως «θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων, με διαφορετικό τρόπο».

Επίσης θα συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντάς το μήνα-μήνα. Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης: 30% αύξηση του επιδόματος για τους ευάλωτους, στήριξη από το κράτος και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των διυλιστηρίων», ανέφερε.

Τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τις νέες παρεμβάσεις κατά της ενεργειακής κρίσης

«Από το καλοκαίρι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αντιλαμβάνομαι ότι θα συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία να τα χρήματα που θα πάρεις από τα διυλιστήρια είναι με φόρους ή με έκπτωση, καθώς στον καταναλωτή είναι ίδιο το αποτέλεσμα. Η συζήτηση με τα διυλιστήρια άρχισαν τον περασμένο Ιούλη, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν κλειστή για διακοπές και όταν η αντιπολίτευση, κάποια κόμματα της οποίας θέτουν το θέμα τώρα, επίσης ήταν σε διακοπές. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η πρόταση για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

«Εκτιμώ ότι αν το πράγμα τραβήξει πάρα πολύ, γίνει πολύ άσχημο, η Ευρώπη θα υιοθετήσει και αυτή κάποια στιγμή διαφορετικές πολιτικές. Έχει ξεκινήσει από την περασμένη άνοιξη μια χαλάρωση και γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει μια πρώτη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Σε αυτό το πλαίσιο υποβάλαμε τη δική μας πρόταση που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, αλλά αυτό το οποίο συζητάμε είναι μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας».

Το σχόλιο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Τέλος, αναφερόμενος στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε, αρχικά, πως «είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις».

«Η συζήτηση για την κυρία Γκίλφοϊλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό Τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα και η επίσκεψη ήταν επιτυχής.

Υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές ότι είναι πολύ ψηλά το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η πρόοδος των περασμένων χρόνων και του τελευταίου έτους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάθε λόγο να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

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