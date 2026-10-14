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ΚΟΣΜΟΣ

ΔΝΤ: Συναγερμός «κόκκινου βαθμού» για το παγκόσμιο χρέος – Τι ζητά από τις κυβερνήσεις

ΔΝΤ
clock 09:21 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τις κυβερνήσεις να θέσουν υπό έλεγχο τα διογκούμενα χρέη, τα οποία απειλούν να απορροφήσουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ροντρίγκο Βαλντές, διευθυντής του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Ταμείου. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Βαλντές σημείωσε ότι, παρότι το ΔΝΤ συνηθίζει να ζητά τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, οι κυβερνήσεις οφείλουν πλέον να αντιληφθούν διαφορετικά το αίσθημα του επείγοντος.

Όπως εξήγησε, αιτία αποτελούν το μέγεθος του παγκόσμιου δανεισμού, οι πιέσεις από τον πληθωρισμό και οι επιπτώσεις της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις οικονομίες των κρατών.

«Δηλώνουμε τώρα ότι η κατάσταση είναι επείγουσα και είναι τώρα, επειδή ουσιαστικά, οι συνθήκες έχουν αλλάξει», τόνισε ο Βαλντές. «Έτσι, αν θέλετε ένα μήνυμα, επικοινωνούμε την επείγουσα διάσταση του μηνύματος μας».

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Δντ. παγκόσμιο χρέος
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