Επίδομα θέρμανσης: Από 130 έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση – Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις

Ενισχυμένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ έως και τα 1.560 ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες.

Το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ, από 100 που ήταν μέχρι πέρσι, και φθάνει τα 1.040 ευρώ, με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας. Σε αυτές, η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% – με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση για τις αιτήσεις αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων, τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία κατοικούν.

Μεγαλύτερα ποσά προβλέπονται για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπως η Φλώρινα, το Νυμφαίο, το Καρπενήσι, το Βελούχι και η ορεινή Αρκαδία.

Αντίθετα, σε περιοχές με ηπιότερο χειμώνα, όπως οι Κυκλάδες και η Κρήτη, τα ποσά της ενίσχυσης αναμένεται να είναι χαμηλότερα, με το ελάχιστο να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης αφορά διαφορετικές μορφές θέρμανσης και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο πετρέλαιο.

Δικαιούχοι είναι, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα και άλλες επιλέξιμες μορφές θέρμανσης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παραδείγματα ποσών ανά περιοχή

Στο Περιστέρι Αττικής ενδεικτικά, αυτοί που θα επιλέξουν το ρεύμα ως πηγή, θα πάρουν και περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερη αύξηση: 68 ευρώ η αύξηση στο ρεύμα, έναντι 55 ευρώ για αυτούς που θα επιμείνουν στο πετρέλαιο.Αντιθέτως, στη Βόρειο Ελλάδα, στα Γρεβενά, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα σε σχέση με το λεκανοπέδιο της Αττικής: 157 ευρώ για το ρεύμα και 123 ευρώ για το πετρέλαιο.

Στον Βόλο, αυτός που χρησιμοποιεί το ρεύμα, θα λάβει 91 ευρώ επιπλέον – 72 η αντίστοιχη αύξηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Όσο πιο νότια κατεβαίνουμε και όσο περισσότερο πλησιάζουμε στη νησιωτική Ελλάδα, τόσο μειώνεται το ποσό της αύξησης και πλησιάζουμε προς το ελάχιστο όριο των 30 ευρώ που προαναφέρθηκε.

Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για παράδειγμα, η αύξηση στο ρεύμα θα είναι 38 ευρώ, στο πετρέλαιο 30.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: