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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για το «εμπόριο βρεφών» και τις παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά

γιατρός
clock 17:07 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αύριο, Τετάρτη, ξεκινά στο Εφετείο Κρήτης η εκδίκαση της υπόθεσης της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές παρένθετης μητρότητας, παράνομων υιοθεσιών και απάτης. Στο εδώλιο αναμένεται να βρεθούν συνολικά 33 κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 80 δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας, 341 μάρτυρες κατηγορίας και 733 έγγραφα.

Η δικαστική διαδικασία αφορά δύο συνδεδεμένες υποθέσεις. Η πρώτη σχετίζεται με καταγγελίες για παράνομες διαδικασίες παρένθετης μητρότητας και υιοθεσιών, ενώ η δεύτερη αφορά φερόμενες απάτες που συνδέονται με ωοληψίες και εμβρυομεταφορές. Οι Αρχές διερευνούν τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στην κλινική, καθώς και τον ρόλο των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο 76χρονος ιδιοκτήτης της κλινικής και ο 46χρονος επιστημονικός διευθυντής της, στους οποίους αποδίδονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κεντρικοί ρόλοι στην υπόθεση. Στη λίστα των κατηγορουμένων βρίσκονται, επίσης, γιατροί, δικηγόροι, μεσάζοντες, παρένθετες μητέρες και υποψήφιοι γονείς.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς το δικαστήριο, καθώς ο μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων, μαρτύρων και εγγράφων καταδεικνύει την έκταση της δικογραφίας. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας θα εξεταστούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να αξιολογηθούν οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

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