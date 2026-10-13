Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο το 27ο Νηπιαγωγείο! - Τι λέει ο δήμος

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται από χθες το 27ο νηπιαγωγείο στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή και την αγανάκτηση των γονέων.

Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος της σχολικής μονάδας σημειώθηκε χθες (12/10) το απόγευμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να μην έχουν επιλυθεί καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο λόγος που προκάλεσε το πρόβλημα.

Λόγω της της διακοπής της ηλεκτροδότησης δεν λειτουργούν τα πιεστικά που ανεβάζουν το νερό ούτε η τηλεφωνική σύνδεση του σχολείου με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μια απίστευτη εμπλοκή που έχει αποδιοργανώσει εντελώς τη λειτουργία του σχολείου.

Η πλευρά του Δήμου Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης έγινε από την Αθήνα και δεν συνδέεται με απλήρωτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Περισυνάκη, χθες βράδυ ενημερώθηκε από τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση του σχολείου και ο ίδιος όπως τονίζει ενημέρωσε το ΔΕΔΔΗΕ συνεργεία του οποίου ήλεγξαν το πρόβλημα και διαπίστωσαν ότι δεν οφείλεται σε κάποια βλάβη όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η διερεύνηση του θέματος έδειξε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είχε κοπεί από την Αθήνα χωρίς ωστόσο σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

Ο ίδιος τονίζει ότι η όλη διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά σαν κωδικός για τον οποίο δόθηκε εντολή να σταματήσει η ηλεκτροδότηση. Ο αντιδήμαρχος διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θέμα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος διότι όλοι οι λογαριασμοί και των 203 σχολείων του Δήμου Ηρακλείου πληρώνονται μαζικά ανά 6μηνο.

Επίσης διαβεβαιώνει ότι δεν κόβεται το ρεύμα στα σχολεία διότι υπόκεινται σε μια κατηγορία που δεν επιτρέπεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ο κ. Περισυνάκης εκτιμά ότι το πρόβλημα πρέπει να εστιάζεται στην καταγραφή του μετρητή και εκεί έχει στραφεί η διερεύνηση του θέματος αφού μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το αίτιο της διακοπής ηλεκτροδότησης που συνεχίζεται από χθες το απόγευμα.

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