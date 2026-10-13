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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν τραυματία στον Εσταυρωμένο (εικόνες)

Τροχαίο
clock 12:20 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύγκρουση αγροτικού αυτοκινήτου με ΙΧ σημειώθηκε στην περιοχή του Εσταυρωμένου, στο Ηράκλειο, νωρίτερα σήμερα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Τροχαίο

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Τροχαίο

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