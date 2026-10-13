Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν τραυματία στον Εσταυρωμένο (εικόνες)

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Σύγκρουση αγροτικού αυτοκινήτου με ΙΧ σημειώθηκε στην περιοχή του Εσταυρωμένου, στο Ηράκλειο, νωρίτερα σήμερα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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