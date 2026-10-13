Καστρί – Κερατόκαμπος: Κοινό μέτωπο για τη διάσωση των παραλιακών επιχειρήσεων

Τη συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τις επόμενες κινήσεις για το ζήτημα των επιχειρήσεων εστίασης στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο, αποφάσισαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιάννου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση έδωσε το «παρών» πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και πολίτες από όλους τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Βιάννου, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στους επαγγελματίες της περιοχής.

Η ανησυχία για τις εξελίξεις ήταν έντονη, καθώς οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με το πρόβλημα, αλλά και άλλους παραλιακούς οικισμούς, όπου υπάρχει φόβος ότι αντίστοιχες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χόνδρου, Μπάμπης Θεοδοσάκης, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη, ανέφερε ότι η εξαμελής επιτροπή θα εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία και θα αναλάβει τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, όπου και όποτε χρειαστεί.

Όπως εξήγησε, έχει ήδη συνταχθεί αίτημα με βασικό στόχο να δοθεί στις επιχειρήσεις εστίασης η δυνατότητα υπαγωγής σε μεταβατική περίοδο, μέχρι την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της προβλεπόμενης ακτομηχανικής μελέτης για την περιοχή. Παράλληλα, ζητείται το πάγωμα των προστίμων που έχουν ήδη επιβληθεί, καθώς και η άρση του αποκλεισμού των επιχειρήσεων από τη δυνατότητα μίσθωσης των χώρων που μέχρι πρότινος καταλάμβαναν.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο δήμαρχος Βιάννου, οι πρόεδροι των δύο τοπικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Στόχος είναι να υπάρξει συντονισμένη εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας και να αναζητηθεί λύση που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, με νόμιμους όρους, έως ότου προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο παραλιακό μέτωπο.

«Ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ώτα και η προσπάθεια και ο αγώνας μας να φέρουν αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδοσάκης, μεταφέροντας την αγωνία που επικρατεί στην περιοχή.

Ακούστε τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χόνδρου, Μπάμπης Θεοδοσάκης:

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