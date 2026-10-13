Κρήτη: Τραγικός θάνατος για γυναίκα στον ΒΟΑΚ

Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μιας 72χρονης Γαλλίδας να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, στο ύψος του Σταυρωμένου, νωρίς το βράδυ τη Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, καθώς αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή τη γυναίκα.
Σταμάτησε και έσπευσε να τη βοηθήσει, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.
Η 72χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την θανατηφόρα παράσυρση του 32χρονου.
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