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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τραγικός θάνατος για γυναίκα στον ΒΟΑΚ

ΕΚΑΒ
clock 06:53 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μιας 72χρονης Γαλλίδας να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, στο ύψος του Σταυρωμένου, νωρίς το βράδυ τη Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, καθώς αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή τη γυναίκα.

Σταμάτησε και έσπευσε να τη βοηθήσει, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η 72χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. 

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την θανατηφόρα παράσυρση του 32χρονου.

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