Αεροπορική επίδειξη στο Ηράκλειο στις 7 Νοεμβρίου

Δύο λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου διαφημίζουν από σήμερα το πρωί την αεροπορική επίδειξη που θα γίνει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εορτασμών της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η αεροπορική επίδειξη, που γινόταν στην παραλία του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο, με απόφαση του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας αντιπτεράρχου ιπταμένου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, θα μεταφερθεί στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο στην περιοχή του Καράβολα όπου σε προηγούμενες επιδείξεις υπήρξε μεγάλη συμμετοχή κόσμου.

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(Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Δημοσθένης Γρηγοριάδης)

Σύμφωνα με τον απόστρατο της πολεμική αεροπορίας και βασικό υπεύθυνο για τη διοργάνωση, τον συντονισμό και την προετοιμασία των εντυπωσιακών εναέριων επιδείξεων στο Ηράκλειο κ Γιώργο Κωστάκη, αυτό που είναι μέχρι σήμερα γνωστό θα συμμετέχει το αεροσκάφος μεμονομένων επιδείξεων το F-16 ΖΕΥΣ που είναι ένα από τα αεροσκάφη τα οποία αποσπούν εκτός από τα χειροκροτήματα και τον σεβασμό του κοινού.

Επίσης θα συμμετέχει η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A “Δαίδαλος” που σκοπό έχει την διάδοση και την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας στην Ελληνική κοινωνία και την ανύψωση του ηθικού των ανθρώπων των Ενόπλων Δυνάμεων.



Μετά το πέρας της αεροπορικής επίδειξης θα ακολουθήσει συναυλία από την Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας.

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(η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας)

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου.

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