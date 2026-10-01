Ζωοκλοπές στο Λασίθι: Απολογείται η παρέα των πέντε...

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση ζωοκλοπών στο Λασίθι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στον 22χρονο από την Κριτσά αποδίδεται ο ρόλος του διευθυντή της οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις, ηλικίας 23, 24, 28 και 50 ετών, κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε αυτήν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 48χρονος από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί και φέρεται να εμπλέκεται στη διάθεση μέρους των κλεμμένων ζώων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον επτά ζωοκλοπές σε περιοχές του Λασιθίου, αφαιρώντας περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα.

Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή παράνομη είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους άνω των 99.000 ευρώ.Στις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 692 κουδούνια αιγοπροβάτων, ενώ κτηνοτρόφοι που εκτιμάται ότι έπεσαν θύματα της ομάδας καλούνται να αναγνωρίσουν ζώα και να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας.

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