Κρήτη: Θρήνος για τον 34χρονο Γιώργο που "έσβησε" στην άσφαλτο...

Στο πένθος βυθίστηκαν τα Χανιά και η ποδοσφαιρική οικογένεια του Πλατανιά, μετά την είδηση του θανάτου του 34χρονου Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος βγήκε από την πορεία της και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό άνδρα.

Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον Πλατανιά Χανίων, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για ενάμιση περίπου χρόνο. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης αγωνίστηκε στην ομάδα κατά την περίοδο 2023-2024, καθώς και στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, αποτελώντας μέλος του συλλόγου.

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Πλατανιά αποχαιρετά τον πρώην ποδοσφαιριστή της, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον πρόωρο χαμό του. Παράλληλα, απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου και των ποδοσφαιριστών στην οικογένεια και στους ανθρώπους του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, στο σημερινό παιχνίδι του Πλατανιά με την Επισκοπή θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Μια συμβολική κίνηση αποχαιρετισμού σε έναν άνθρωπο που υπήρξε μέλος της ομάδας και έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

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