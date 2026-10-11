Ηράκλειο: Οργή από τους παράκτιους ψαράδες - Κοροϊδία οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο

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Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών παράκτιων αλιέων του Ηρακλείου, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την επιδότηση των καυσίμων.

Η παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι, αποτέλεσε την αφετηρία ενός ανυποχώρητου αγώνα, με τον πρόεδρο του συλλόγου αλιέων Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη να δηλώνει στο ekriti.gr: «Από αύριο δεν κινείται τίποτα».

Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στις προβλήτες, φέροντας μαύρες σημαίες ως σύμβολο της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει ο κλάδος. Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού έκανε λόγο για διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, οι ψαράδες της παράκτιας αλιείας μιλούν για «καθαρή κοροϊδία» και για μέτρα που αποτελούν «φούσκα στο νερό».

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Το τεχνικό «παράθυρο» που αποκλείει τους μικρούς αλιείς

Το κεντρικό σημείο τριβής εντοπίζεται στο είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των μικρών σκαφών.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων και Αλιεργατών Νομού Ηρακλείου, η εξαγγελθείσα κρατική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο ναυτιλίας (transit).

Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων αλιέων αναγκάζεται να κινείται με πετρέλαιο κίνησης.

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«Οι μικροί κινητήρες των σκαφών μας δεν είναι τεχνικά σχεδιασμένοι για να καίνε ναυτιλιακό πετρέλαιο. Αν το χρησιμοποιήσουμε, οι βλάβες σε αντλίες, μπεκ και φίλτρα είναι άμεσες και το κόστος επισκευής δυσβάσταχτο», επισημαίνουν οι αλιείς. Ως εκ τούτου, το μέτρο αφήνει εκτός τη βάση της ελληνικής αλιείας, ευνοώντας ουσιαστικά μόνο τα μεγαλύτερα σκάφη της μέσης αλιείας.

Απόλυτη ικανοποίηση από τη συμμετοχή – Συνεχίζεται ο αποκλεισμός

Η διοίκηση του Συλλόγου δήλωσε πλήρως ικανοποιημένη από τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων τους στην παγκρήτια κινητοποίηση, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.



Ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας παρατηρείται αναστολή των μέτρων, οι αλιείς της Κρήτης εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις πιέσεις τους.

Ζητούν άμεση τροποποίηση των αποφάσεων ώστε να συμπεριληφθεί το πετρέλαιο κίνησης στις επιδοτήσεις ή να θεσπιστεί ειδική επιστροφή φόρου για τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας. Μέχρι να υπάρξει έμπρακτη κυβερνητική ανταπόκριση, τα καΐκια στο Ηράκλειο θα παραμείνουν δεμένα στο λιμάνι.

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