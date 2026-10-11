Ηράκλειο: Κινητοποιήσεις των ψαράδων στο Ενετικό Λιμάνι - Δίνουν μάχη για την επιβίωση στη θάλασσα

Οι επαγγελματίες αλιείς του Ηρακλείου προχώρησαν σε δυναμική παγκρήτια διαμαρτυρία, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου τους. Με μαύρες σημαίες υψωμένες στα καταστρώματα των σκαφών τους και τα καΐκια ακινητοποιημένα, οι ψαράδες δηλώνουν ότι η επιβίωσή τους βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 10:00 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συλλόγου Αλιέων στην Πλατεία 18 Άγγλων στο Ενετικό Λιμάνι, με τη συμμετοχή δεκάδων επαγγελματιών από κάθε γωνιά του νησιού. Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, αγροτικοί σύλλογοι και τοπικοί φορείς, εκφράζοντας την έμπρακτη συμπαράστασή τους στον αγώνα των ανθρώπων της θάλασσας.



Στο επίκεντρο ο αποκλεισμός από τα καύσιμα και το κόστος παραγωγής.





Κύρια αιχμή του δόρατος για τους αλιείς αποτελεί η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για τις επιδοτήσεις στο αλιευτικό πετρέλαιο.

Οι συγκεντρωμένοι καταγγέλλουν ότι τα νέα μέτρα στηρίζουν σχεδόν αποκλειστικά τη μέση αλιεία (μηχανότρατες), αφήνοντας εντελώς ακάλυπτη την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της κρητικής οικονομίας στον συγκεκριμένο τομέα.



«Κάθε έξοδος στη θάλασσα έχει καταντήσει οικονομική αυτοκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των αλιέων.

«Η τιμή των καυσίμων, η κατακόρυφη άνοδος στο κόστος των εργαλείων, του πάγου και των υλικών συντήρησης, σε συνδυασμό με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα, μας σπρώχνουν με μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο από το επάγγελμα».

Την ίδια στιγμή, οι ψαράδες εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ξένων αλιευτικών σκαφών στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα οποία –όπως καταγγέλλουν– χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους, καταστρέφοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα και αποδεκατίζοντας τα ιχθυαποθέματα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός σήμερα είπε: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλιείς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι’ αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλους του μήνα.

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