Μητσοτάκης: 100% κρατική αρωγή στην Κρήτη - Έρχεται το "e112" - Διπλή ενίσχυση στους αλιείς

Σειρά άμεσων κυβερνητικών παρεμβάσεων με επίκεντρο την ανακούφιση των πληγέντων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, την ψηφιακή εξέλιξη της πολιτικής προστασίας και την οικονομική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη Κυριακατική ανάρτησή του στο facebook.

Άμεση κρατική αρωγή 100% για τις πληγείσες κατοικίες στην Κρήτη

Με κύριο μέλημα τη γρήγορη στήριξη των πολιτών της Κρήτης ώστε να «ξανασταθούν στα πόδια τους», ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αυτοψίες των ζημιών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Το πακέτο μέτρων για το νησί περιλαμβάνει:



• Πλήρη κάλυψη (100%) για την αποκατάσταση των πληγεισών κατοικιών.



• Ενίσχυση 70% για τον επαγγελματικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές.



• Πλέγμα διευκολύνσεων σε φορολογικό, ασφαλιστικό και τραπεζικό επίπεδο για τους πληγέντες.



• Αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ για την άμεση κάλυψη των απωλειών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.



Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση κονδυλίων ύψους 97,8 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στην αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών και στη θωράκιση των τοπικών δικτύων απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα.

Έρχεται το «e112»: Μήνυμα, βίντεο και αθόρυβο κουμπί κινδύνου

Αναφερόμενος στη σημασία της πρόληψης, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το 112 στην ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση των πολιτών. Ανακοίνωσε, μάλιστα, το επόμενο τεχνολογικό βήμα του συστήματος, το νέο e112.



Το αναβαθμισμένο σύστημα θα προσφέρει:



• Δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας ή αποστολής βίντεο προς τις αρχές.



• Ειδικό αθόρυβο κουμπί ειδοποίησης για συνθήκες όπου η ομιλία είναι αδύνατη ή επικίνδυνη.



• Αυτόνομη πρόσβαση για πολίτες με προβλήματα ακοής ή ομιλίας.



• Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο των τεσσάρων βασικών πυλώνων ασφαλείας: Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και Λιμενικού.

Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο

Σημαντική είδηση έβγαλε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και για τον κλάδο της αλιείας. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής των επαγγελματιών, η κυβέρνηση διπλασιάζει την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο, με το ποσό της ενίσχυσης να αγγίζει πλέον τα 32 λεπτά ανά λίτρο.



Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα στήριξης των αλιέων, παραπέμποντας για πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις προς το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία και άλλες παρεμβάσεις.

Η ανάρτηση:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: «Ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι εγγυητής σταθερότητας, παράγοντας αστάθειας ο Μητσοτάκης»

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα