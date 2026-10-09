Τσουκαλάς: «Ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι εγγυητής σταθερότητας, παράγοντας αστάθειας ο Μητσοτάκης»

Ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» για τις δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα ότι ο στόχος του «και μακροπρόθεσμα είναι να καλύψει τον προοδευτικό χώρο» σχολίασε «Άρα, βλέπει σαν αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία» και σημείωσε: «Εμένα αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση χθες. Ότι εξαπέλυσε ο ίδιος μονομέτωπο στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είπε: ”δεν είναι αντίπαλος μου το ΠΑΣΟΚ”».

«Εμάς μας νοιάζει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Και ουδέποτε έχουμε απαντήσει πρώτοι στο κόμμα ΕΛΑΣ. Πάντα μετά από επίθεση απαντήσαμε. Και εμείς κάνουμε μια κριτική πολιτική. Εμείς τι λέμε; Για να είσαι κόμμα που αντιπαρατίθεται με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία, με το νεοφιλελευθερισμό, πρέπει να έχεις πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε:

«Για να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να αντιπαρατίθεσαι με τη Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά, αξιακά, πολιτικά. Αν δέχεσαι τον δημοσιονομικό κορσέ που βάζει η Νέα Δημοκρατία -τον άκουσα πάλι στον ΣΚΑΪ την άλλη φορά να λέει ”αν ένα μέτρο το κοστολογήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πιο ακριβό, θα το αφαιρέσω”. Μα η κοστολόγηση δεν είναι μονομερής όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Ένα μέτρο, πέρα από το κόστος που έχει, μπορεί να έχει και μια θετική επιρροή στην ανάπτυξη, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ούτε να αποδεχόμαστε τη λογική των νεοφιλελεύθερων μονόδρομων που θέτει η κυβέρνηση».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ θα στείλει το πρόγραμμά του στο δημοσιονομικό συμβούλιο, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως δεν υπάρχει θέμα να το στείλει ωστόσο παρατήρησε πως πρέπει να δούμε αυτό το συμβούλιο με τι κριτήρια θα κοστολογεί. «Θα ελέγχει και πώς επηρεάζουν αυτά τα μέτρα την ανάπτυξη;».

«Εδώ θα συγκρουστεί η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες, η οικονομική υστέρηση και ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκπροσωπεί, όχι τις ελίτ και τα ολιγοπώλια, αλλά τους πολλούς, τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον δανειολήπτη, τον συνταξιούχο, τον δημόσιο υπάλληλο, τον ιδιωτικό υπάλληλο με κατάργηση του 13ωρου» υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο «συναρθρώνει ενοποιητικά την ανάγκη για μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο και τους θεσμούς». «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρωθυπουργός αύριο, να είναι εγγυητής σταθερότητας. Οι παλαιές ηγεσίες πολύ συχνά -αφορά και τον κ. Μητσοτάκη κυρίως- μπορεί να γίνουν -σήμερα έχει γίνει ο κ. Μητσοτάκης- παράγοντες αστάθειας. Αυτό το καθεστώς αστάθειας πρέπει να το ανατρέψουμε. Και εμείς εργαζόμαστε μονομέτωπα για αυτό», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

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