Τσίπρας για δημοσκοπήσεις: «Καμία ανησυχία, η πτώση είναι παροδική»

Σίγουρος ότι θα αποδειχθεί παροδική η μικρή δημοσκοπική υποχώρηση που σημείωσε η ΕΛ.Α.Σ μετά το καλοκαίρι εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με στενούς συνομιλητές του, καθώς εκτιμά ότι το κόμμα του θα επανέλθει σε ανοδική τροχιά χάρη σε δρομολογούμενες οργανωτικές πρωτοβουλίες, αλλά και στον «δύσκολο χειμώνα» που αναμένεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εξηγούν ότι στην Αμαλίας, θεωρούσαν εξαρχής αρκετά πιθανή μια δημοσκοπική «διόρθωση» προς τα κάτω, μετά το άλμα της πρώτης περιόδου που έφερε τα ποσοστά της ΕΛ.Α.Σ κοντά στο 20%.

Τώρα που η υποχώρηση αυτή καταγράφηκε, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται αισιόδοξος για την ανάκαμψη, επικαλούμενος μετρήσεις που έχει στη διάθεσή του για την επιρροή του κόμματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων.

Πρόκειται για έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι η ΕΛ.Α.Σ διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια διεύρυνσης της δύναμής της στους κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα. Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι συνομιλητές του, ο πρώην πρωθυπουργός είναι της γνώμης ότι οι τελικοί εκλογικοί συσχετισμοί θα διαμορφωθούν όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, καθώς σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος αποφασίζει την τελευταία στιγμή.

Το «άνοιγμα» στην κοινωνία και ο δύσκολος χειμώνας της κυβέρνησης

Την αισιοδοξία αυτή ενισχύει, σύμφωνα με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, το επικείμενο άνοιγμα της ΕΛ.Α.Σ στην κοινωνία, με έμφαση στην οργανωτική ανάπτυξη και στις περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, συνεργάτες του εκτιμούν ότι οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον χειμώνα θα δώσουν ώθηση στην ΕΛ.Α.Σ. Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη ενεργειακή ακρίβεια, η οξύτατη στεγαστική κρίση αλλά και η πιθανολογούμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά μπορούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αμαλίας, να πλήξουν την κυβέρνηση και να δημιουργήσουν δυναμική υπέρ της ΕΛ.Α.Σ κινητοποιώντας και εκλογείς που απείχαν από προηγούμενες αναμετρήσεις.

Μάλιστα, συνομιλητές του κ. Τσίπρα μεταφέρουν την εκτίμησή του ότι μόνο η ΕΛ.Α.Σ έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τη ΝΔ καθώς το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει αποδειχθεί ικανό να επιτύχει δημοσκοπικά κέρδη πάνω από μισή ή μία μονάδα. Οι συνομιλητές του κ. Τσίπρα προσθέτουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί ενδεικτικό των δυνατοτήτων του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι «έχασε από τον Κασσελάκη» στις ευρωεκλογές του 2024.

«Δεν αποκλείεται συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ υπό άλλον πρωθυπουργό»

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ δεν αποκλείει, πάντως, το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που αποχωρήσει από την ηγεσία της κεντροδεξιάς παράταξης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με συνομιλητές του ο κ. Τσίπρας δεν θεωρεί απίθανο το σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και κόμματος Σαμαρά αν τεθεί επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας ένα πρόσωπο όπως ο Νίκος Δένδιας. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ όσο παραμένει αρχηγός της ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Γέμισαν τα φράγματα μετά την κακοκαιρία - Νερό έως το καλοκαίρι του 2029 από τον Αποσελέμη

Κρήτη: Ένοχος ξανά ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ για εκβιασμούς και δωροληψίες