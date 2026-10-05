Κρήτη - κακοκαιρία: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις - «Μπλόκο» σε φόρους και πλειστηριασμούς

Στο επίκεντρο της σύσκεψης στην Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκαν οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πολύμερη σφοδρή κακοκαιρία, με την αποτίμηση των καταστροφών και την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό, επαρχιακό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις να αποτελούν βασικά ζητήματα της συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δεσμεύτηκε για την άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, καθώς και για την προώθηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σοβαρές φθορές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο οδικό και επαρχιακό δίκτυο, όπου σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν προβλήματα και καταστροφές, με αποτέλεσμα να απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ασφαλούς και απρόσκοπτης κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίησή τους.

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Στη σύσκεψη τέθηκαν επίσης επί τάπητος οι προτάσεις και οι ανάγκες που έχουν καταθέσει οι δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πλειονότητα των προτάσεων που έχουν υποβληθεί γίνεται αποδεκτή, με την κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναζητούν λύσεις για την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τούρνας, ο οποίος αναφέρθηκε στον απόλυτο συντονισμό μεταξύ της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων, της Περιφέρειας και όλων των αρμόδιων αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των καταστροφών και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση και τη στήριξη των πληγέντων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στα ποιμνιοστάσια, ώστε να μπορέσουν να φροντίσουν τα ζώα τους και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

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Παράλληλα, αναμένεται να σταλούν επιπλέον μηχανήματα έργου στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και των υποδομών και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που παραμένουν.

Κλείνοντας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα των αποζημιώσεων των πληγέντων. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δεσμεύτηκε για την άμεση καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους, με στόχο οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις των καταστροφών από τις πυρκαγιές.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ενίσχυση που φτάνει στο 100% της ζημιάς, ενώ υπογράμμισε ότι η σχετική διαδικασία έχει απλοποιηθεί, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε και στην αποζημίωση για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, σημειώνοντας ότι το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 70%.

Τέλος, έδωσε προθεσμία 15 ημερών, από σήμερα, στην Περιφέρεια και τους δήμους προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματα και να αποτυπώσουν τις ανάγκες των πληγεισών περιοχών. Στη συνέχεια, η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή που θα συσταθεί θα εξετάσει τα αιτήματα και θα καθορίσει το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών. Επιπλέον η κυβέρνηση προχωράει στην ενεργοποίηση ενός νέου πακέτου μέτρων στήριξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.

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Το απόγευμα της Τρίτης (06.10) στις 16:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως η Επιτροπή Κρατικής Αρωγής. Μοναδικό αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η άμεση έκδοση της απόφασης για το «πάγωμα» των οικονομικών υποχρεώσεων των πληγέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρυθμίσεις θα προβλέπουν:

Αναστολή όλων των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.

Πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών για τους πλημμυροπαθείς.

Άμεση αναστολή των πλειστηριασμών στις πληγείσες περιοχές

Η κατεύθυνση που δόθηκε από τη σύσκεψη είναι η άμεση στήριξη των περιοχών που επλήγησαν, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συντονισμό για την καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των υποδομών και την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει.

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