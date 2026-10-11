Κρήτη: "Άνοιξε" ο καιρός και άρχισαν ξανά οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γαύδο

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Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γαύδο με την πρώτη βελτίωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις πρωινές ώρες εντοπίστηκε νέα λέμβος που μετέφερε 47 αλλοδαπούς άνδρες στη θαλάσσια περιοχή «Άσπες» της Γαύδου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σκάφος της FRONTEX, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους μετέφερε στο λιμάνι «Τηγάνι» της Παλαιόχωρας, από όπου και οδηγήθηκαν συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων στη δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.



Η λέμβος μεταφοράς κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Μετανάστες και στη Λούτρα

Επίσης στη Λούτρα, αποβαβιβάστηκαν 47 άνδρες εκ των οποίων 1 γυναίκα που μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.

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