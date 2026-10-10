Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη – 99 άτομα διασώθηκαν σε Γαύδο και Ιεράπετρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δύο νέα περιστατικά άφιξης μεταναστών καταγράφηκαν το Σάββατο (10/10) στην Κρήτη. Πλοίο της FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 43 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Την ίδια ώρα, 56 αλλοδαποί έφτασαν με λέμβο στην παραλία Καλαμάκι, στη Νέα Ανατολή Ιεράπετρας, όπου κινητοποιήθηκε το Λιμενικό. Οι νεοαφιχθέντες κατευθύνθηκαν σε πρόχειρες εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας, όπου ήδη φιλοξενούνταν 67 άτομα από προηγούμενες αφίξεις.

Η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, καθώς από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί περίπου 17.000 αφίξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: